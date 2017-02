JOBBIKOS HEINEKEN-BOJKOTT. A Jobbik a Heineken termékekkel szembeni bojkottra kéri az embereket a romániai védjegyvita miatt. Magyar Zoltán, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felháborítónak nevezte a marosvásárhelyi táblabíróság pénteki jogerős döntését, amellyel betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy eltulajdonították szellemi tulajdonát. A politikus a magyar néppel szembeni arrogáns lépésként hivatkozott a döntésre, és azt is szóvá tette, hogy a Heineken egy korábbi beadványában Székelyföld létezését is megkérdőjelezte. Jelezte, támogatják Salamon Zoltán, a hungarikum bizottság erdélyi tagjának felvetését, miszerint legyen hungarikum a Csíki Sör. Noha ez a román bíróság döntését nem írja felül, komoly jelzés lenne arra, hogy Magyarország kiáll a termék mellett – magyarázta. A jobbikos politikus értékelése szerint a bojkottal nyomást lehet helyezni a multinacionális cégre. (MTI)

DRAGNEA JÓ TANÁCSA. A Szociáldemokrata Párt elnöke, Liviu Dragnea azt tanácsolja Florin Iordache igazságügyi miniszternek, hogy az előző kormányok tapasztalatából inspirálódjon a közkegyelmi rendelet elfogadásának módjával kapcsolatban. „Ha korábban már adtak ki közkegyelemről szóló kormányrendeletet, akkor most is ki lehet adni. Ha nem, akkor nem tudom, jó lenne-e. (...) Egyelőre túl nagy cirkuszt váltott ki a szándék. Láttam a közvitát is, és várakozva figyeljük, mit fog tenni a kormány” – mondta Dragnea. (Agerpres)

SOROSOZÁS MIATT FIZETNEK. 100 ezer lejre bírságolta az Országos Audiovizuális Tanács (OAT) a România tévét a tárgyilagos tájékoztatás elvének megszegéséért, és 10 ezer lejes bírságot szabott ki a B1 televízióra, valamint ötzer lejes büntetést a Realitatea tévére a Soros Györggyel kapcsolatban elhangzott kijelentések miatt. Az OAT szerint a televíziós műsorvezetőknek kötelességük határozottan arra kérni meghívottjaikat, bizonyítsák be állításaikat, vagy legalább utaljanak a birtokukban lévő bizonyítékokra, hogy a nézők eldönthessék, mennyire magalapozottak az elhangzottak. A testület arra is rámutat, az érintettnek jogában áll válaszolni az ellene felhozott vádakra, a műsorvezetőnek pedig jeleznie kell, ha az illető nem kíván élni ezzel a joggal. (Agerpres)