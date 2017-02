Megoldást keresnek a székely-magyar pálinkavitára című, lapunk hétfői számában megjelent beszámolónkban jeleztük, hogy Tamás Sándor kezdeményezésére Magyarország vezető tisztségviselőihez fordulnak a megyeelnökök, ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy Székelyföldön, Erdélyben nem lehet hivatalosan használni a pálinka megnevezést, nem szabad a gyümölcspárlatra azt rácímkézni, és még perrel is fenyegetik az itteni termelőket.

Hargita Megye Tanácsa hétfő este tartott – nem e célból összehívott – rendkívüli ülésén ezzel a kérdéssel is foglalkozott, és elvi határozatot hozott a kezdeményezéshez való csatlakozásról. Kovászna Megye Tanácsa tegnapi, A pálinka a székelyeké is! című közleményében ismertette a felterjesztendő levél tartalmát: „A Magyar Köztársaság Országgyűlése által elfogadott pálinkatörvény (2008. évi LXXIII. tv.) értelmében a pálinka megnevezést csak Ausztria négy tartományának kajszibarack párlatai és Magyarország gyümölcspárlatai viselhetik. Annak ellenére, hogy Székelyföldön a mindennapokban használjuk a pálinka kifejezést, és fogyasztjuk a terméket, mégis a magyarországi pálinkatörvény tiltja a kifejezés használatát. Mi, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökei tisztelettel kérjük ezen törvény módosítását az észszerűség mentén, azazhogy Magyarország jelenlegi határain túl is használható legyen a pálinka megnevezés. Székelyföldön minőségi párlatot gyártanak házilag vagy kisüzemekben, éppen ezért kezdeményezzük a pálinka felvételét a Székelyföldi Értéktárba.”