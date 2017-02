Valójában az történt akkor, hogy nem az ő ajánlatát fogadták el, hanem kedvezőbbet, kizárólagos sörforgalmazói szerződést kötöttek a városban működő sörgyárral, melytől adóbevételei vannak és polgárait foglalkoztatja. Azzal a sörgyárral, amely a Ciuc Premium nevű sört forgalmazza, amit korábban csíki sörként rendeltünk magyarlakta vidékeken. Azzal a multinacionális Heineken Románia céggel, amely névbitorlás okán keresetet indított az Igazi Csíki Sör gyártója ellen.

Ennek a pernek most vége. Az Igazi Csíki Sör közleményben, közösségi portálon szórta a rossz hírt: „Betiltotta a román táblabíróság az Igazi Csíki Sör gyártását, és újra a Heinekennek kedvezett! 30 napon belül meg kell semmisíteni minden tárgyat és eszközt. Ezt a döntést annak ellenére hozta meg a román ítélőszék, hogy december 9-én az Európai Márkahivatal másodfokon is nekünk ítélte a márkát. Az unió döntését a román bíróság ezzel a döntésével figyelmen kívül hagyta! Jelenleg 140 embert foglalkoztatunk Székelyföldön. Ez támadás egy székely vállalkozással szemben, amely felvállalta az identitását, a magyar nyelvet és szimbólumai használatát!”

Itt ismételten demagóg szövegről van szó. A közlemény az olvasó vagy hallgató fantáziájára bízza, hogy mit is kell megsemmisíteni. Közösségi oldalon már az egész gyártósor megsemmisítéséről is kommenteltek. Arra, hogy valójában mi is az igazság, alább visszatérünk.

De ha az eszközökről is lenne szó, az Igazi Csíki Sör feliratot el lehet takarni a Székely Sörével. Mert profi üzletemberrel állunk szemben, Székely Sör márkát is előállít, nem áll le, ezentúl azt forgalmazza, s valószínűleg idővel szélesíti a termékpalettát, s még kitalál néhány hasonló terméket, mézesíti, barnítja a székely sört. Tehát minden bizonnyal folyatódik a termelés, a megrendelők a betiltott Igazi Csíki Sör helyett nagy szeretettel veszik majd a Székely Sört. Ezért emelem ki a másik demagóg közlést: 140 embert foglalkoztatnak. Ezzel mintegy azt igyekezvén sugallni, hogy utcára kerülnek, ennyi székely család megélhetése forog kockán, közben dehogy!

Aztán a székely identitást, jelképeket és magyar nyelvet felvállaló székely vállalkozással szembeni támadás igazán hatásvadász kijelentés. Valójában ügyes húzás volt magyarul megszólítani a sörfogyasztókat, a székely identitástudatra hatni, helye is lenne a piacon, valószínűleg az igazságszolgáltatás sem működött pártatlanul. De a közlés a közlő szándékának megfelelően elérte célját: kitört a közfelháborodás. Ez a közösségi oldalakon mérhető le. Aki próbált higgadtabb hangot megütni, azt le Heineken-bérencezték.

Visszatérve a történtekre, a Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította Lénárd András és cége, az Igazi Csíki Sört és Székely Sört gyártó, fele arányban holland tulajdonban lévő Lixid Projekt Kft. fellebbezését, és helyben hagyta a Hargita Megyei Törvényszék korábbi döntését, mely tisztességtelen konkurencia és kereskedelmi praktikák okán betiltotta a Csíki Sör megnevezés használatát. A határozat véglegessé válástól számított harminc napon belül be kell vonnia, illetve meg kell semmisítenie a Csíki Sör feliratú termékeit, és azokat nem forgalmazhatja a román piacon, ugyanakkor nem használhatja a csikisor.com és csikisor.ro doménnevet. A végzés termékeket említ, nem tárgyakat és eszközöket. És csak a román piacon tiltotta be forgalmazását. Ezek szerint Magyarországra továbbra is szállítható. Rákerestünk a csikisor.hu doménnévre. Nincs rajta tartalom (még), de már foglalt.

Egyszóval, nem akkora a katasztrófa, mint amekkorának beállítják.

A negatív reklám is reklám, tanítják kommunikáció szakon, a profik ezt tudják, s ki is használnak minden lehetőséget. De a legolcsóbb reklám az érzelmekre hatni, szinte semmibe nem kerül, és szinergikus hatása van. Tehát nagyon erős, akár más célokra is fel lehetne használni az ilyenkor kialakult közhangulatot, de van egy bökkenő: tisztességtelen.

A cégnek van már a számláján néhány nem etikus megmozdulás, például a John West cég halkonzerv reklámjának lekoppintása, a címkén szereplő „Csíki sörfőzés 1540 óta” félrevezető szöveg, a honlapon virító Frank Zappa-idézet félrefordítása, a már említett csíkszeredai városnapi hatásvadász közlemény. De álljanak már le a balkáni módszerekkel! Mint mondám, a székely embert elsősorban az egyenes gerinc és igazmondás jellemzi, s szeretnénk, ha ez így is maradna.