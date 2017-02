Felkészült a februári nagyobb hajrára a gépkocsivezetői jogosítványokat és forgalmi engedélyeket kiállító Kovászna megyei hivatal – közölte Sebastian Cucu prefektus. Mától kevesebbe kerül az autók forgalomba íratása, nemcsak a környezetvédelmi illetéket nem kell kifizetni, hanem több kisebb díjtól is mentesülnek az érintettek, így sokan mostanra halasztották az eljárást.

A hivatalnál meghosszabbított programmal, több emberrel dolgoznak a következő időszakban, remélik, pár hét alatt egyenesbe kerülnek. Az intézmény háza táján amúgy több botrány után kezd helyreállni a rend – több munkatársukat vádolták kenőpénz elfogadásával, néhányan felmondtak, nyugdíjba mentek, jelenleg egy alkalmazottjuk áll bíróság előtt –: tizenegyen dolgoznak, és év végén még két posztot jóváhagyott a minisztérium, ezeket is meghirdetik. Tavaly nagyobb volt a forgalmuk, mint egy évvel korábban: 2015-ben 5476 jogosítványt állítottak ki, az elmúlt évben 7523-at, ezerrel több, 8700 gépkocsit írtak be a forgalomba, és sikerült a sofőrvizsgák lefolyását is észszerűsíteniük, már nem kell hetekig várni, hogy sorra kerüljön a jelentkező. (-kas)