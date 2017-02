Blaskó Gábor akadémikus, a kutatásokat vezető Servier Kutatóintézet Zrt. alapító igazgatója az M1 csatorna január 24-ei műsorában elmondta, hogy a 2008-ban létrehozott intézetnek sikerült olyan molekulát előállítani, amelynek kémiai tulajdonságai teljesen tisztázottak, biológiai szempontból pedig alkalmas lehet a leukémia gyógyítására.

Mint mondta, a szervezet egy nagyon bonyolult, de logikusan működő rendszer, amelyben rendkívül sok sejt található, és ha ezek meghibásodnak, elöregednek vagy megsérülnek, a szervezet halálra ítéli őket, kitaszítja, és egy újat szintetizál a helyébe. „A mi gyógyszerjelölt molekulánk megpróbálja azt, hogy a tumoros sejtek öngyilkosságát vagy gyilkosságát befolyásolja oly módon, hogy azok elpusztítása minél nagyobb fokú legyen, tehát a tumor visszafejlődjön, vagy optimális esetben el is tűnjön” – fejtette ki.

A mostani kutatás célpontjai azok a fehérjék, amelyek ezeket a folyamatokat felgyorsítják vagy lelassítják. Amennyiben a kutatók be tudnak avatkozni úgy, hogy a rossz sejteket védő fehérjék aktivitását csökkentsék, befolyásolhatják a sejtek halálát, így előidézhetik a tumoros sejtek elpusztítását.

A kutató szerint gyógyszerjelölt molekulájuk várhatóan elsősorban a humán leukémia ellen lesz hatásos, és a klinikai vizsgálatoknak is elsősorban ez az irányuk. Ugyanakkor az előzetes állatkísérletek azt mutatják, hogy kombinációban más rákellenes szerekkel, talán más típusú tumoros daganatok ellen is felhasználható lesz.

Az idén kezdődő humán klinikai vizsgálatok első szakaszában az úgynevezett humán toleranciát nézik, azt, hogy bírja-e az adott molekulát a szervezet. A vizsgálatok második fázisában egy kis populációjú betegcsoporton nézik meg, hat-e a molekula, a harmadik fázisban pedig ugyanennek a megismétlése történik, csak betegek ezrein, egy több országot átfogó, multicentrumos klinikai vizsgálatban.

Amennyiben ezek sikeresek lesznek, a vegyület klinikai használatba bocsátása nagyjából öt-hat évet vesz igénybe. (MTI)