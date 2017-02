A cseh állampolgárok 78 százaléka elégedett saját és családja életével. Csaknem ilyen arányban elégedettek az oroszok is.

Az életükkel elégedett csehek aránya utoljára 25 éve, a rendszerváltás utáni első években volt ilyen magas. A STEM közvélemény-kutató intézet országos felmérése szerint a tavalyi évvel a legelégedettebbek az aktív korban lévők és magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Kevésbé elégedettek a 60 éven felüliek, valamint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők.

Párthovatartozás szerint a legnagyobb elégedettséget a hármas kormánykoalíció (szo­ciáldemokraták, ANO és a kereszténydemokraták) hívei jelezték, de megugrott az elégedettek aránya az ellenzéki polgári demokraták és a kommunisták szavazói között is.

„Általánosan értékelve a felmérés eredményeit, megálla­pítható, hogy az állampolgárok fele elégedett, és pozitívan értékeli a 2016-os évet. Az az érzésük, hogy minden rendben van, és sikeresek. A negatív értékelések, érzések az emberek egyharmadánál vannak többségben” – olvasható a STEM elemzésében.

Éves szinten 10 százalékkal emelkedett a pozitív értékelések aránya, míg a negatív értékeléseké 12 százalékkal csökkent. A nyilatkozók mintegy 17 százaléka állította azt, hogy számára a tavalyi év nem volt se jó, se rossz.

A VCIOM orosz állami közvélemény-kutató intézet múlt év végi felmérése szerint Oroszország lakossága is nagyobb derűlátással tekint helyzetére és jövőjére. A megkérdezettek alig több mint negyede közölte azt, hogy elégedetlen, 73 százalék elégedett az életével.

Az ország helyzetét 56 százalék ítélte meg kedvezően, ami 10 százalékpontos növekedés 2015 végéhez képest. A tavalyelőtt mért 52-ről 42 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint a (válság) neheze még hátravan. A válaszadók egynegyede szerint Oroszország most éli át a legnehezebb időszakát, és ugyanennyien vannak, akik szerint az ország már túljutott a mélyponton. (MTI)