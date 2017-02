A bajnoki címvédő Sepsi-SIC győzelemmel zárta az alapszakaszt, miután szerda este 31 pontos különbséggel nyert a Galaci Phoenix otthonában a 18. forduló nyitómérkőzésén. Ez volt a zöld-fehérek idei tizenhetedik sikere.

Hazai kosarakkal indult a találkozó, ám a 3. perc végére már ötpontos volt az előnyünk (5–10). A negyed további részében is mi irányítottuk a küzdelmet, s bár több hiba is becsúszott a játékunkba, 20–23-ra nyertük az első tíz percet. A második negyed elején gyors kosárváltás után sebességet váltottak a zöld-fehérek, és a 13. percben már tíz ponttal vezettünk (22–32). A hazaiak időkéréssel próbálták megtörni lendületünket, de ez nem sikerült, folytattuk remek játékunkat, és az első félidő hajrájában dobott három triplának is köszönhetően 32–56-os állásnál vonultunk szünetre. A harmadik negyed elején feljavult valamelyest a házigazdák játéka, és kiegyensúlyozottá vált a párharc, de még így is tudtuk négy ponttal növelni előnyünket (45–73). Az utolsó tíz percben nehezen rázódtunk bele a játékba, de miután visszavettük a kezdeményezést, minden visszaállt a régi kerékvágásba: 3 ponttal megnyertük a negyedet, és 54–85 arányban diadalmaskodtunk az alapszakasz utolsó meccsén.