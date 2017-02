A tornán tizenöt csapat tette próbára magát, őket pedig két csoportba sorolták be, majd a csoportmérkőzések után helyosztókat, illetve elődöntőket és döntőt rendeztek. A második alkalommal megszervezett, két napon át tartó rendezvényen a székelyföldi alakulatok közül a Felcsík Sport Klub érte el a legjobb eredményt, a második helyen zárt. Gyergyószentmiklós a hetedik, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely közös csapata a tizedik, Alcsík a tizenharmadik, míg Csíkszereda a tizenötödik helyen végzett. A részt vevő alakulatok edzői szerint jóval több ilyen rendezvényre volna szükség a fejlődés érdekében. A tornán többek közt jelen volt a szlovén Celje, míg a magyarországi utánpótlás krémjét képező alakulatok sem hiányozhattak.

Az edzők egyöntetű véleménye szerint, bár az eredmények fontosak, de ezúttal a lényeg a játékon volt, és azon, hogy a gyerekek, kimozdulva az otthoni környezetből, megtapasztalják, milyen szinten állnak a magyarországi csapatok, és ebből tanuljanak.

Ugyanezen véleményen volt a Székelyföldi Jégkorong Akadémia technikai igazgatója is, a kanadai Del Pedrick, aki szintén elkísérte a csapatokat a budapesti tornára.

„A szervezés tökéletes volt, a záró ceremónia pedig emlékezetes marad mindenki számára. A gyerekek állandó mozgásban voltak a két nap alatt, minden idejük menetrend szerint le volt kötve. A torna önmagában nagyon hasznos volt, hiszen tökéletesnek bizonyult tapasztalatszerzés céljából. Képet kaphatott mindenki arról, hogy ki hol áll a többi csapathoz képest, és miben kell előremozdulni” – fogalmazott a kanadai szakember.

Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely közös csapata tizenegy – Balázs Gergő, Barta Norbert, Bedő Levente Béla, Bogyán Patrik, Haim Brassai Milán, Kertész Ákos, Király Ádám, Lukács Dávid, Pál Márk Patrik, Tamás Márk Zsolt és Szebeni Gergő – gyerekkel utazott Budapestre Kertész Zoltán edző kíséretében, aki szerint kuriózumszámba ment a torna a háromszéki gyerekeknek, hiszen nem sokszor adatik meg ez a lehetőség, viszont csak így lehet előrelépni. A fárasztó program ellenére a kis hokisok nagyszerű élményekkel gazdagodtak, illetve ilyenkor tudatosul bennük, hogy érdemes folytatni ezt a sportágat.



Épül az új jégpálya

A napokban megkezdték a Székelyföldi Jégkorong Akadémiától kapott szabályos méretű, 30 méter széles és 60 méter hosszú hokipályát összerakni a Sepsi Aréna mellett, amely a tervek szerint február közepére a jégkorongozók rendelkezésére áll, illetve az épülő Sepsi Arénában a jégkorongcsapat teljesen felszerelt öltözőt is birtokba vehet. Elképzelések alapján ősztől sátorfödéllel fog működni a pálya, ezt a nyár folyamán biztosítja az Akadémia, így a következő idényre való készülést már jobb körülmények között kezdhetik meg a Királypingvinek.

A Királypingvinek jégkorongklub gyerekeket toboroz, illetve várnak minden olyan 2008 után született fiút és lányt, aki szeretne megismerkedni a jégkoronggal, és vidám, összetartó csapathoz kíván tartozni. A korcsolyatudás nem feltétel, edzéseiken a jégszezon előtt és után erőnléti és ügyességi játékos feladatokat végeznek, továbbá számos egyéb sportággal is megismerkedhetnek.

Négy edző – Ugron Endre, Bogyán János, Kertész Zoltán és Kernászt Huba Attila – dolgozik közösen Sepsiszentgyörgyön, a helyiek munkáját pedig az akadémia alkalmazásában lévő kanadai technikai igazgató, Del Pedrick, valamint egy finn kapusedző, Sam Liebkind is segíti.

Az érdeklődők hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától a város főterén felállított műjégpályánál jelentkezhetnek, vagy további információkért Kernászt Huba Attilánál érdeklődhetnek (telefon: 0742 081 201).