A Diakónia átiratban kérte a községházától a szerződés meghosszabbítását, ezt Somodi Attila jegyző ismertette a tanácstagokkal. A kommandói önkormányzat a megyében az elsők között, még 2005-ben kötött partnerséget a Diakóniával ötéves időtartamra. Ezt követően a megállapodás érvényességét évente meghosszabbították. Az alapítvány által nyújtott szolgáltatások szükségességét bizonyítja, hogy Kommandón a csekély számú lakosság ellenére két alkalmazottat is kell foglalkoztatniuk.

A partnerség hármas pilléren áll, a megyei tanács, a Diakónia és a helyi önkormányzat is részt vállal benne, eddig mindig jutott pénz a szolgálat fenntartására. A községháza hozzájárulása havi 4500 lej, odafigyelnek, hogy az idei költségvetésben is különítsenek el pénzt erre. A Diakónia tevékenysége jó a falunak, jó a közösségnek – értékelte Kocsis Béla polgármester, ezért hamarosan napirendre tűzik a szerződés meghosszabbításának kérdését.