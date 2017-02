Nagy Gábor elmondta, nem tartják rossz ötletnek az elemi iskolák összevonását, de a Kós Károly Szakközépiskolát nem szabad felszámolni, beolvasztani, ha el is költöztetik, meg kell maradnia önálló intézményként. Az MPP egyetlen magyar iskola bezárásával sem ért egyet, nemrég egy határozatban is nyomatékosították, hogy ragaszkodnak az anyanyelvű oktatáshoz az óvodától egyetemig – mondta az elnök. Kiemelte, meglátásuk szerint az egész ügy a kommunikáció hiánya miatt alakult ki, és felkérik a városvezetést az átláthatóbb működésre.

Az elnök szavaihoz csatlakozott Ütő Gusztáv is, aki érintettként – legkisebb fia a Mikes Kelemen Líceumban elsős – jelezte, katasztrofális körülmények kö­zött tanulnak a gyermekek, megérdemelnének egy jobb, méltóbb osztálytermet. Egyetlen fejlett országban sem rendelik alá a pénzügyi, gazdasági mutatóknak az oktatást és a kultúrát – fejtette ki Bedő Zoltán, aki szerint bármilyen magyar iskola megszüntetése Erdélyben egy lépés a nemzethalál felé. Megoldást kell találni, ám mindenekelőtt a polgármesteri hivatalnak, a tanácsnak kell egyértelműen eldöntenie és megfogalmaznia pontosan, mit akar, mert még zavarosabbá tették a helyzetet az elmúlt hetek egymásnak ellentmondó nyilatkozatai.