Az őrség október elseje és december 31. között 118 ellenőrzést végzett, ezek közül 44 volt előre nem tervezett, 17 esetben pedig bejelentés alapján szálltak ki. Tizenegy vizsgálatot más intézményekkel közösen hajtottak végre.

A leggyakoribb kihágások egyrészt a kivágott faanyag kezelésével (folyóvizeken történő átjuttatás, patakmederben való tárolás), a hulladékok kezelésével (hátrahagyás, égetés), a szelektív gyűjtéssel, nem megfelelő tárolással voltak kapcsolatosak, illetve a környezetvédelmi okiratok beszerzése miatt is bírságolniuk kellett. Az ellenőrzések nyomán végül 28 esetben büntettek, 15 alkalommal pénzbírságot szabtak ki, 13 alkalommal figyelmeztettek, a bírságok összege 139 ezer lej. A két legmagasabb egyéni bírság 50, valamint 30 ezer lej, egy-egy esetben szabták ki, egyrészt korábbi intézkedések be nem tartásáért, másrészt környezetvédelmi okiratok hiányáért. A hatóság két vállalkozás tevékenységét időszakosan fel is függesztette.

Az ellenőrzések során elsősorban azt vizsgálták, hogy a korábban elrendelteket az érintettek mennyire tartották be, emellett elsőbbséget élveztek a lakossági bejelentetések. A 17 bejelentés nagy része a ház- és állattartásból származó szenny­víz nem megfelelő kezelésére, területek használatának engedély nélküli megváltoztatására, valamint mérgező, rossz szagú anyagok szabadtéren történő tárolására vonatkozott.