Az időbüntetés bevezetését is napirendre tűzte a labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB).

Az IFAB március 3-án tartja következő ülését Londonban, és ennek során azt is megvizsgálja, hogy sárga lapok után le lehetne-e átmenetileg küldeni a vétkest a pályáról. Az újítást egyelőre csak a korosztályos bajnokságokban tesztelnék, a felnőtt vagy profi szinten való alkalmazásról nincs szó.

Az ötletet legutóbb Marco van Basten, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) technikai igazgatója vetette fel januárban.

A Wembley Stadionban sorra kerülő IFAB-tanácskozáson a tagok a videobírós teszteredményeket is áttekintik, illetve hosszabbításos meccseken a negyedik cserelehetőség is terítéken lesz.

Az 1886-ban alapított, nyolc­tagú IFAB tagságának felét – 1913 óta – a FIFA adja, a másik négy szakértő pedig Angliát, Skóciát, Észak-Írországot és Walest képviseli. A szabályok megváltoztatásához a voksok 75 százaléka szükséges.