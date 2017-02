2017. június 15-én megszűnnek az unió tagállamain belül érvényes roamingdíjak, és minden hívás, sms-küldés vagy internetezés esetében az otthoni előfizetői díjak lesznek érvényesek. Kivételt ez alól a folyamatos külföldi mobilhasználat képez, amelyet az uniós bizottság négy hónapon túli idegen országban való tartózkodásban határozott meg. A folyamatosan külföldinek minősített mobilhasználat esetén a szolgáltatók a nagykereskedelmi árakat alkalmazhatják a felhasználók pótdíjazása esetében, azaz hanghívásokkor percenként 3,2 eurócentet, sms-enként 1 eurócentet, az adatforgalomra 7,7 euró/gigabájt díjat számolhatnak fel.

A roamingdíjak 2017. június 15. utáni eltörléséhez kapcsolódóan az Európai Bizottság visszaélésszerű roaminghasználat megakadályozására hozott rendelete január 6-án lépett életbe.

A rendelet értelmében 4 hónap folyamatos külföldi tartózkodást követően a visszaélésszerű használat elkerülésére a roamingszolgáltatók akár bizonyítékokat is kérhetnek az ügyféltől, hogy „szoros kapcsolattal rendelkezik az adott tagállamban”.

Egyéni felhasználóknak 14 nap áll rendelkezésükre helyzetük igazolására. A felhasználóknak egyszerű nyilatkozatuk mellett bizonyos esetekben akár igazolniuk is kell, hogy az adott tagállamban van postai vagy számlázási címük. Nappali tagozatos hallgatóknak az oktatási intézmény nyilatkozatát kell bemutatni.

Az unión belüli hívásokra vonatkozóan a szolgáltató cégek az egymás közötti nagykereskedelmi árat hanghívások esetében percenként 5 helyett 3,2 eurócentben, az sms-ek árát 2 helyett 1 eurócentben határozták meg.

A megegyezés szerint a jelenlegi megabájtonként 5 eurócentbe kerülő internetezés díja 5 év alatt fokozatosan fog csökkenni 2,5 euró/gigabájtra. Június 15-től 7,7 euró/gigabájt lesz érvényes.

A felhasználói roaming-mobiltarifák 2007 óta jelentősen csökkentek: akkor az otthoni tarifa felett további 49 eurócent pluszköltséget terheltek a telefonálóra. A pluszköltség 2012-ben 29 eurócent volt, 2015-ben 19 eurócent, 2016 áprilisától 5 eurócent.

Külföldről küldött sms esetén így alakultak a pluszköltségek: 2008-ban 28 eurócent, 2012-ben 9 eurócent, 2015-ben 6 eurócent, 2016 áprilisától 2 eurócent.

Az internetezés otthoni előfizetés feletti díjai is csökkentek az évek során, 2007-ben még 6 euró volt, 2012-re 25 eurócentre, 2015-től pedig 5 eurócentre csökkent az egy megabájtért fizetendő költség.