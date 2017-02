A világszerte összesen 16 750 ember közreműködésével készült felmérés alapján az elemzők kiderítették az emberek frusztrációit a szociális médiával szemben: eszerint a megkérdezettek gyakran tapasztalnak negatív érzelmeket, miután kis időt eltöltenek a közösségi média felületein különböző okok miatt, és ezek a rossz érzések felülírják a pozitív hatásokat.

A felhasználók tulajdonképpen azért látogatják ezeket a felületeket, hogy jól érezzék magukat. Az emberek többsége (65%) arra használja a közösségi hálózatokat, hogy tartsa a kapcsolatot a barátaival és kollégáival, valamint szórakoztató és vicces bejegyzéseket nézzen (60%). Egy átlagos felhasználó jelentős mennyiségű időt szán arra is, hogy létrehozza a digitális profilját és feltöltse azt pozitív pillanatokkal, illetve vidám bejegyzéseket tesz közzé (61%), és értesíti a közösséget a szabadság és/vagy vakáció során eltöltött remek időről (43%).

Aligha meglepő, hogy az emberek 72 százaléka szerint rendkívül bosszantóak a tolakodó reklámok és nemcsak zavarják az online kommunikációt, de tovább is mélyítik a frusztráció érzését. Annak ellenére, hogy a számos online interakció jó érzéssel tölti el az embereket, mégis gyakran keserű érzéssel figyelik barátaik boldog bejegyzéseit szabadságról, hobbiról vagy szórakozásról, mivel úgy érzik, hogy mások jobban élvezik az életet, mint ők. Például a megkérdezettek 59 százaléka boldogtalannak érezte magát, ha olyan buliról látott képeket, amelyre őt nem hívták meg, és 45 százalékára negatív hatással voltak a barátok boldog ünnepi képei. További 37 százalék azt is elismerte, hogy visszanézi régi, boldog bejegyzéseit, de ez csak tovább erősíti azt az érzést, hogy múltbeli élete jobb volt, mint a jelenlegi.

A modern pszichológiában külön szakirodalom foglalkozik az online jelenlétből adódó problémákkal, hiszen új „többlettartalom” jelent meg a kedvelő gombokkal: jutalmazássá, elmaradása büntetéssé válhat. Modern és komplex kapcsolatrendszerünkben egy kedvelés elmaradása másodlagos üzenetet hordoz magában a kapcsolatok rovására, mivel túl nagy jelentőséget tulajdonítunk azoknak. Egy korábbi kutatás azt is kimutatta, hogy az emberek 78 százalékának olyan mértékű frusztrációt okoz a közösségi média, hogy véglegesen szakítani akar(t) online jelenlétével. Az egyetlen visszatartó erő, hogy ódzkodnak a digitális emlékeik elvesztésétől, mint például a képeik és a kapcsolataik eltűnésétől. Miközben a kapcsolattartás nehezen megoldható a szociális platformok nélkül, a Kaspersky Lab dolgozik a megoldáson, hogy legalább a digitális emlékeket menteni lehessen.