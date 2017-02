Már akkor meglepetésben volt része, amikor karácsony előtt a Vöröskereszt adománygyűjtő csapatát meglátta, azonnal odament, hogy ő is adakozzék, és néhány lejecskéje ellenében ajándékba kapott egy tombolajegyet – meséli B. Piroska Klára sepsiszentgyörgyi színművésznő. A jegyet eltette, meg is feledkezett róla, aztán a napokban újból meglepődött, amikor értesítették, hogy vegye át nyereményét. A Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában éppen tartós élelmiszerekből csomagokat készítettek rászorulóknak, a nemrég tűzkárt szenvedett családoknak pedig egyebet is, amikor B. Piroska Klára odaérkezett. Átvette a féléves Háromszék-előfizetésre szóló nyereményszelvényt, és nem sokkal később egy jó állapotban lévő használt hálózsákkal tért vissza a Vöröskereszthez azzal, hogy adják át a tűzkárosultaknak. Az újságelőfizetést felajánlotta egy barátnőjének, aki egyedül neveli mozgássérült lányát, és a vonatkozó szelvényt már az ő nevére íratta szerkesztőségünkben.

B. Piroska Klára rendszeres olvasója lapunknak, amikor itthon tartózkodik, megrendeli, amikor unokáihoz utazik, interneten olvassa a helyi híreket, nehogy lemaradjon arról, ami itthon történik. Így tudta meg azt is, hogy hozzá hasonlóan több mint másfélezren vásároltak decemberben Vöröskereszt-tombolát, a befolyt összegből hatszáz családhoz juttattak el élelmiszercsomagot – és ki tudja, a tombolavásárlók közül még hányan görgették tovább a szeretetet.