Mert szeretem, jó sör, van egyéni karaktere, és továbbra is szívesen venném, ha a poharamba tölthetném. Mert magyarul írja a címkéjén, mit tartalmaz (emlékezzünk csak, mennyi nyomdafestéket használtunk vállalkozóink meggyőzésére, hogy magyarul is szóljanak a termékcímkék, cég- és üzletfeliratok stb.). Mert Csíkszentsimonban gyártják, abban az üzemben, amely gyermekkoromban még javában termelte a szeszt (pityókából), s amit szétprivatizáltak (na kik?), hogy aztán egy nem is kis beruházás révén (hogy ki és miért ruházott be, hogy éppen holland pénz is van benne, az a kapitalizmusban bizony nem elsőrendű fontosságú) halott poraiból éledjen újjá. Mert szakemberek és munkások itt találtak munkahelyet, megélhetést, a helyi adók révén pedig az önkormányzat, az ottani emberek jutnak több pénzhez...