Az első meghirdetés délután három órára szólt, nemcsak a szebb, melegebb idő miatt, de szerették volna, ha a prefektus is látja jelszavaikat, ha a kormány helyi megbízottja személyesen szembesül elégedetlenségükkel. Sebastian Cucu azonban nemcsak hogy nem mutatkozott, főnökei példájából tanulva ő is a hátsó bejáraton távozott. A sárkánydomb árnyékában mintegy százan gyűltek össze, nagyjából az egy nappal korábbi jelszavakkal, főleg fiatal színészek, művészek, tanárok tartották a frontot, de néhány idősebb tiltakozó is fontosnak tartotta a véleménynyilvánítást.

A tüntetők nagyjából egy órát maradtak a helyszínen, a délután hat órára meghirdetett második felvonásra azonban már kevesen tértek vissza, ekkor húsz-harmincan gyűltek össze a már ismert helyszínen. A sárkánydombot őrző kerítésre feltűztek több üzenetet: például a mára szóló felhívást: „Ha semmi sem változott, 18 órakor itt”, de rács mögé került a PSD-felirat is. Amint hangsúlyozták: ekkor már elsősorban a ma esti tüntetésre igyekeztek toborozni, remélik, a csütörtöki baki nem szegi senki kedvét, és péntek este hat órától a szerdainál is többen vonulnak utcára, jelezni, hogy nem értenek egyet a kormány által elfogadott kormányrendeletekkel, azok visszavonását követelik.