Dragneának és bűnszövetségének semmi sem drága. A kormányépületet védő csendőrök testi épségét, életét is kockáztatják azért, hogy – fizetett, oda rendelt? – futballhuligánokkal hiteltelenítsék a bukaresti százötvenezres békés tüntetést. Ez nem sikerült, noha szerdán este a többtucatnyi, a rendvédelmi hatóságok által is jól ismert bajkeverőt csak azután szorították vissza, miután összecsaptak a csendőrökkel, holott meg lehetett volna akadályozni, hogy az ultrák a tüntetők közé keveredjenek. Még a hírszerző szolgálat is közölte – ezt maga az államfő és a főügyész is megerősítette –, hogy jelezték a belügyminisztérium illetékeseinek: gyülekeznek a futballhuligánok, de a bájos titkárnőből lett, ám vitatható képességű belügyminiszter konokul kitart álláspontja mellett: ők erről nem tudtak.

Más hatalmi visszaéléseikhez képest ez szinte jelentéktelen epizód, és csupán azt erősíti meg, a bábkormány fontos miniszterei nyilatkozni is képtelenek, illetve, hogy a szociálliberális koalíció politikusai továbbra is rendületlenül mondják a magukét: szerintük jogszerű a büntető törvénykönyv – érdekeik szerinti – átírása, de különben is, megemelték a nyugdíjpont értékét, illetve a minimálbért. Bátor vezéreik hiányában – Dragnea és Grindeanu szerdán végig lapult! – a tévéstúdiókban jobbára hölgyek próbálták elhitetni: cselekedeteikkel kizárólagosan a népet szolgálják.

Csakhogy a nép, melyet a hatalmi koalíció továbbra is lefizethetőnek és gyengeelméjűnek tart, ezt végképp nem hiszi: szerdán este országos viszonylatban mintegy háromszázezren tüntettek – nyolcvankilenc decembere után a legtöbben! –, határozottan, de békésen ellenezve a szabadrablás jogerőre emelését. S bár tragikomikus, a szociálliberálisok ellentüntetések szervezését mérlegelik, hasonlóan Nicolae Ceauşescu elvtárshoz, aki 1989 decemberében a temesvári tiltakozók ellen vetett volna be ellentüntetőket.

A diktatúra lehetősége most is adott, amennyiben folytatják az önkényes, éjjeli rendeletekkel történő kormányzást. A diktátorra emlékeztet maga a teljhatalmú pártvezér, Dragnea is – hangsúlyozzák politikai elemzők. Éppen ezért a szociáldemokrata pártnak, a szociálliberális szövetségnek, a kormány, illetve e két párt befolyásosabb tagjainak mérlegelniük kellene, továbbra is egy szűk körű érdekcsoport önös érdekeit támogatják – kockáztatva, hogy maguk is cinkosokká válnak –, vagy visszakoznak. Miként Florin Jianu kereskedelmi miniszter tette tegnapi lemondásával, közölve, nem tudja elfogadni a szélhámosságot és a hazugságot. A szociáldemokraták táborában páran még ellenkeznek, Mihai Chirica, Jászvásár polgármestere alelnökként kérte, vonják vissza a vitatott kormányrendeletet, a kolozsvári Aurelia Cristea, a párt korábbi minisztere pedig kilépett az alakulatból, mivel tagként sem ért egyet azzal, hogy egy „bűnöző csoport” álljon az SZDP és az ország élén.

Ám mindez egyelőre kevés, a bűnszövetség mindenre elszánt. A szélhámosság és a hazugság ellen továbbra is a békésen tüntető százezrek ereje számít.