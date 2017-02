A prefektus egy átfogó kimutatást készített a 2013-ban életbe lépett, legutóbbi visszaszolgáltatási törvény alkalmazásáról, az év szeptemberében 12 974 megoldatlan kérés szerepelt nyilvántartásukban összesen 58 774 hektárra vonatkozóan, jelenleg még 9654 tisztázatlan iratcsomó van, melyekben 40 419 hektár visszaigénylése szerepel. Tavaly az év végi – végül újabb esztendőre meghosszabbított – határidő dacára is lassan haladt a visszaszolgáltatás, és Cucu szerint ezért elsősorban a helyi bizottságok hibásak, vélhetően a két választás sem kedvezett a folyamatnak, de mint ígéri, idén igyekeznek munkára ösztönözni őket, hisz tőlük függ a megyei bizottság tevékenysége. A prefektus úgy véli, a meg nem oldott ügyek jelentős részét vissza kell majd utasítaniuk, vagy azért, mert nincsenek igazoló iratok, vagy, mert korábban már döntés született esetükben. Értékelése szerint körülbelül a kérések fele megalapozott. Az elmúlt esztendőben 395 birtoklevelet állítottak ki (111-et erdőkre, 284-et mezőgazdasági területekre), nagyobb részük 10 hektárnál kisebb területre vonatkozik.

Az államosított ingatlanok visszaszolgáltatása már csak Sepsiszentgyörgyön nem fejeződött be – mondotta Sebastian Cucu, bár megfogalmazása szerint itt is történt előrelépés, öt iratcsomót megoldott a városháza – három esetében kárpótlást javasoltak, kettőt visszautasítottak – így most már „csak” 477 rendezetlen kérés van a háromszéki megyeközpontban. A kormánybiztos múlt évet értékelő beszámolójából kiderült, a megyei földosztó bizottság 12 alkalommal ült össze és 256 iratcsomót elemzett, 19 határozatot fogadott el. Az asztalukra került dossziék közül 127-et jóváhagytak, hatot visszautasítottak, 74 esetben kiegészítést kértek, 45 ügyet pedig még vizsgálnak.