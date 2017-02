Megjegyezte, Romániában a költségvetési év három hónappal rövidebb, mint máshol, az esztendő első három hónapjában csak takaréklángon tudnak működni. Egy normálisabb országban előző évben már elfogadják a költségvetési törvényt, nem úgy, mint nálunk. Jó néhány javaslatot letettek a kormány asztalára, és képviselőik által különböző szakbizottságokba is eljuttatták kérésüket – mondta az elöljáró. Tavaly 30 millió lejt kértek, de csak 7,6 milliót kaptak, ám kipótolták saját bevételből, és 30 milliót fordítottak utakra. Idén is kérték ezt az összeget, és attól függetlenül, mennyit kapnak, ennyit fordítanak a megyei és községi utak karbantartására, javítására, esetenként felújítására.

Ezenkívül igyekeznek oda hatni, hogy a Háromszéket átszelő országutakra is figyeljen az illetékes hatóság. A Bálványosra és a Szent Anna-tóhoz vezető utat, a Hidvég–Sepsiszentgyörgy–Kovászna–Zágon–Bodzaforduló útvonalat, valamint a Brassót Bákóval összekötő európai minősítésű utat szeretnék teljesen felújíttatni.