Tíz településen már működik a program, Nagyajta, Sepsibükszád és Bárkány önkormányzata pedig már jelezte, elindítaná a délutáni oktatást, de újabb helyszínek is bekapcsolódhatnak – tudtuk meg a Diakónia programvezetőjétől. Kovászna Megye Tanácsa pályázatonként 20 ezer lejjel járul hozzá a költségekhez, a pályázati kiírás szerint csak községi önkormányzatok igényelhetnek támogatást. Sepsiszentgyörgyön a város hozzájárulása 50 százalék, a csoportok a Gödri Ferenc Általános Iskolában működnek. A programban részt vevő diákok a délelőtti tanórák után meleg ebédet kapnak, azt követően pedagógusok segítenek a házi feladatok megoldásában és a feladott tananyag megtanulásában, de kreatív játékokkal, csoportos foglalkozásokkal a készségek fejlesztésére, a közösségi szellem kialakítására is nagy hangsúlyt fektetnek.

A felzárkóztató program si­kerrel működik a sepsiszentgyörgyi Rotary Házban is, ahol a helyi Rotary Klub a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal közösen 2011 óta működtet egy csoportot rászoruló gyermekek számára, és 2014-ben a Diakónia az osztrák Raiffeisen Bank és a Stepich Alapítvány támogatásával indította a sepsikőröspataki délutáni oktatást, ami később az egész településre kiterjedő közösségi programmá szélesedett.