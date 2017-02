Több jelentkezőre számítottak, de ez is elfogadható, most első alkalommal szervezik meg a diáknapokat – mondta a megnyitón Veén Vanda szervező. Az események három napon át követik egymást, szombat este derül ki, melyik csapat viszi el a pálmát. A rendezvény a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetsége (KOVAKÖ) és orbaiszéki csapata szervezésében, illetve a Háromszéki Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Kovásznáért Szervezet partnerségével zajlik. Az anyagi hátteret támogatók révén és pályázatokból biztosítják.

A megnyitón Gyerő József polgármester is szólt a fiatalokhoz. Értékelendő a kezdeményezés, lehetőséget ad a fiataloknak, hogy a mindennapokban nem mutatható oldalukat is előtérbe helyezzék. Ugyanakkor a csapatépítő rendezvény a közösség erősödését is maga után vonja – fogalmazott a városvezető. Hajdó Zsombor, az orbaiszéki KOVAKÖ szervezet alelnöke érdeklődésünkre elmondta, a rendezvény célja, hogy összerázzák a környék fiataljait, lehetőséget kapjanak az együtt szórakozásra. Kulturális szempontból, a csapatépítő szellem erősítésének szemszögéből is fontos a diáknapok – értékelte az alelnök.

A tízfős csapatok kulturális, kreativitást követelő vetélkedőkön, sporttevékenységeken, szórakoztató programokon mérik össze tudásukat. A legjobb eredményeket elérő három csapat a szombat esti gálán is bemutatkozhat, közülük választják majd ki a győztes társulást. Ezt követően – a szervezők fogalmazása szerint – „minden gőzt kifújhatnak a fergeteges after-partyn”.