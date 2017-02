A kormány nem vonja vissza a Btk. módosításáról szóló sürgősségi rendeletét, Sorin Grindeanu kormányfő nem mond le, továbbra is élvezi a Szociáldemokrata Párt teljes bizalmát – eközben az országban és a nemzetközi fórumokon is heves támadások érik a kabinetet, sőt, egyik miniszter le is mondott, illetve a párt egyik jelentős politikusa is felszólította Grindeanut, vonja vissza a vitatott jogszabályokat. A Legfelsőbb Bírói Tanács után Klaus Iohannis államfő is az alkotmánybírósághoz fordult, a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot indított a Btk.-t módosító kormányrendelet elfogadása miatt, és a szerda este incidensekbe fulladt bukaresti tüntetés is folytatódik, tegnap este ismét több tízezer ember vonult utcára, immár nem a kormány lemondását követelve, hiszen az úgysem oldaná meg a helyzetet, hanem a sürgősségi kormányrendelet visszavonását kérve. Az Európai Bizottság szerint pedig „aggasztó” mindaz, ami az elmúlt napokban történt Romániában, a vitatott kormányrendeletek, valamint a közkegyelmi törvénytervezet újragondolására kérik a román kormányt.