Az igazságügyi minisztérium is megerősítette a hírt, és közölte, már szerdán elküldték a vádhatóság által kért iratokat, és az Európai Bizottságnak is elküldik azokat, amennyiben az igényt tart rá. A szaktárca leszögezte: az ügyészség eljárását súlyos beavatkozásnak tekintik a kormány hatáskörébe, ami példa nélküli, és sérti a különböző hatalmi ágak közötti alkotmányos egyensúlyt.

Augustin Lazar legfőbb ügyész tegnap azt kérte a Legfelsőbb Bírói Tanácstól, hogy hívja vissza az igazságügyi minisztérium két államtitkárát, közöttük Constantin Simát is, akinek Florin Iordache igazságügyi miniszter – arra hivatkozva, hogy az állami költségvetés elfogadása miatt nincs ideje ellátni miniszteri teendőit – február 7-ig átadta hivatali hatáskörét. A két államtitkár ugyanis ügyész, akiket a bírói tanács engedélyével helyeztek át az igazságügyi minisztériumba arra az időszakra, amíg államtitkárok. A legfőbb ügyész most azt kérte a bírói tanácstól, hogy vonják vissza áthelyezési engedélyüket. A legfőbb ügyész azzal indokolta a kérést, hogy a korrupcióellenes ügyészség részrehajlástól mentesen végezhesse a kormányrendelet elfogadása esetében indított nyomozását.