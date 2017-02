Az EB első alelnöke, Frans Timmermans az Európai Parlament brüsszeli ülésén hangsúlyozta, a bizottság figyelemmel követte az elmúlt 28 évben az ország fejlődését, és „meghatotta a román nép eltökéltsége, amellyel egy működő európai demokráciáért harcolt”. Az ország által ezen a téren elért eredményeket az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus keretében készített, az elmúlt héten ismertetett legfrissebb jelentés is méltatja – mondta Timmermans.

Timmermans azonban aggasztónak tartja mindazt, ami az elmúlt napokban történt a büntető törvénykönyv és a büntetőjogi perrendtartás módosításáról szóló rendelet, valamint a közkegyelmi törvénytervezet kapcsán. Felhívta a figyelmet, hogy mindez negatívan hat a korrupció elleni küzdelemre. „Felkérem a kormányt, értékelje újra döntéseit. Románia olyan politikusokat és olyan kormányt érdemel, amely támogatja a korrupció elleni küzdelmet” – hangsúlyozta Timmermans, hozzátéve, hogy a kormány intézkedéseinek a Romániának kiutalt európai uniós alapok tekintetében is következményei lehetnek. Timmermans felkérte a kormányt, „ne fordítson hátat az elmúlt években jegyzett fejlődésnek”, és folytassa a korrupció elleni küzdelmet, „még akkor is, ha az fájdalmas” – fogalmazott az első alelnök az Európai Parlament plénumában tartott vitán, amelyet az Európai Néppárt romániai küldöttsége kezdeményezett.

A büntető törvénykezést módosító kormányrendeletek által kiváltott állásfoglalások kapcsán Sorin Grindeanu levélben válaszolt Jean-Claude Junckernek és Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság elnökének, illetve első alelnökének, kifejtve: „Tudomásul vettem a korrupcióellenes harc folytatásának fontosságáról megfogalmazott közös álláspontjukat, valamint az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében megfogalmazott jelentés megállapításait, és biztosíthatom önöket, hogy a korrupcióellenes harc az általam vezetett kormány egyik prioritása. A miniszterelnök szerint a sürgősségi kormányrendeleteket a parlament elé terjesztik, amely megvitatja, elfogadja, módosítja vagy elutasítja azokat. Grindeanu kifejti: érdeklődéssel várja a címzettek véleményét a jogszabály szövegéről, és „teljes nyitottságáról” biztosítja a feleket a párbeszéd folytatására.