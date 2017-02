Birkózás. A sepsiszentgyörgyi MSC öt birkózóval – Roxana Andrei (60 kg), Incze Kriszta (63 kg), Talár Otília (75 kg), Fejér Csongor (70 kg) és Vitályos Aplár (97 kg) – vesz részt a ma és vasárnap Resicabányán megrendezendő felnőtt országos bajnokságon. – Legalább két érmet várok birkózóimtól – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátéfi Árpád edző, aki még elmondta, hogy sérülés miatt két alapemberét – Mădălina Lingurar és Adina Popescu – is itthon kellett hagynia.

Teremlabdarúgás. A megyeszékhelyi Sepsi FC holnap este fél héttől a Brassói Coltea 1920 vendége lesz a futsal Román Kupa nyolcaddöntőjében. A szomszédos városbeli D. P. Colibaşi Sportcsarnokban sorra kerülő találkozó játékvezetője Bogdan Sorescu és Liviu Chița (mindketten Piteşti-ről). Mint ismeretes, a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek három győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel az I. liga nyolcadik helyét foglalják el (10 pont), a brassói alakulat viszont a másodosztály második helyezettje hét sikerrel és 2 elvesztett meccsel (21 pont). A kupa előző körében a vasárnapi ellenfeleink 14–1-re nyert a Keresztényfalva Blue Angel ellen. – Nyerni megyünk Brassóba, hiszen szeretnénk továbbjutni. Tudatában vagyunk annak, hogy nehéz mérkőzés előtt állunk, mivel a Coltea egy erős csapat, s erre a szezonra az élvonalba való feljutást tűzte ki célul – nyilatkozta Farkas Attila, a Sepsi FC edzője. A Brassói Coltea 1920 a kupasorozat előző szezonjában ebben a körben búcsúztatta a spanyol idegenlégiósokkal felálló Kézdivásárhelyi SE-t, melyet 7–6-ra győzött le.

Vendéglátóink edzője az a Radu Burciu, aki két ízben is játszott Szentgyörgyön, ám most eltiltás miatt nem ülhet le csapata kispadjára. Hajrá, Sepsi FC. (t)