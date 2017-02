A Bródy István rendezé­sében készült A munkás­zubbonyt 1915. janu­ár 12-én mutatták be. Főszerepét Hegedűs Gyula játssza, akinek alakításáról semmilyen mozgókép nem maradt fenn, noha korának olyan meghatározó színészegyénisége volt, hogy egykori teátruma, a Vígszínház közelében utcát is elneveztek róla – áll a filmalap közlemé­nyében, amely emlékeztet.

A holland kutatók első ránézésre azt hitték, hogy a gyűjteményükben található némafilm egy osztrák alkotás, mivel a tekercseken német feliratokat találtak, a dobozokon pedig – tévesen – Lehár operettjének, a Cigányszerelemnek a német címe volt feltüntetve. A film története nem egyezett az operettével, ezért alaposabb kutatásba fogtak. Így találtak rá a Hangosfilm.hu filmtörténeti adatbázisban A munkás­zubbony címet viselő magyar filmdrámára, ennek alapján végül sikerült azonosítaniuk a szereplőket, és a fennmaradt kritikák segítségével rekonstruálták a történetet.

Az 1900 és 1930 közötti némafilmkorszakból mind­össze néhány alkotás maradt fenn eredeti hosszban, ezek is hiányosak vagy töredékesek, gyakran csak fényképek, cikkek ma­radtak meg róluk. A munkás­ubbony előkerülése nagy szenzációnak számít, mert a Filmarchívumnak korábban semmilyen anyaga nem volt belőle, holott egyike az első hosszabb magyar játékfilmeknek.