A Vinczeffy László Képtár 3.

A menekülők



A hideg-kékek, a kobaltkékek,

bordóvörösek, smaragdzöldek...

Fázósan didereg a táj,

színekben keres menedéket.



Pipacs-pirosak, olíva-zöldek,

vékony fák, nők, az angyalok,

Összeérnek az őszi erdők,

az éjszakák, a hajnalok.



Fázósan didereg a táj.

Próféták végtelen sora.

Egy virtuális középkorban

mióta tart az orgia?



Színekben keres menedéket,

foglyul ejti az éjszaka,

vizelet, undor, félelem

émelyítő, vad vérszaga.



Vékony fák, nők és angyalok,

madár – kígyó – mutáns lények,

sosem volt szárnyas polipok

csőre tépi az esztendőket.



Összeérnek az őszi erdők

és összeér az ég a földdel.

Szántás felett razziáznak

falánk varjak. Jő az éjjel.



Az éjszakák, a hajnalok,

a tájra jelháló borul.

Száz év múlva még valaki

köszön-e itt még, magyarul?



Fázósan didereg a táj

fehér párába tűnik minden,

ködgomolyba vész téli erdő,

ha volt is, elveszett az éden.



Próféták végtelen sora

vonul szótlan. Mínuszjelek

a szájak. Szó nem hangzik el,

A mindenség most megremeg.



Egy virtuális középkorban

fejetlen szörnyek lakomáznak,

vér csordul ki most a kupákból,

vége lehet-e a világnak?



Mióta tart az orgia?

Dorbézolnak a rémkirályok.

Minden, mi él, félőn remeg.

Elhangzik-e a végső átok?



Színekben keres menedéket,

magába zárul a világ,

átveszi hideg kobaltkékek

és smaragdzöldek ritmusát.



Foglyul ejti az éjszaka

a reménykedő túlélőket.

Mióta tart a dáridó?

Kimerevítik most a képek.



Vizelet, undor, félelem

émelyítő, vad vérszaga.

Madár, kígyó és mutáns lények –

reánk zárul az éjszaka! –



sosem volt szárnyas polipok

csőre tépi az esztendőket.

Utánunk kósza szél suhan

Menekíteni túlélőket.





Bogdanov Ovidiusról képzeleg



Abban az esztendőben egy vesszőt hajkurásztam,

libák között a porban, disznók között a sárban.

Tudtam, szükségem van rá, nélküle nem jön össze

a nagy római költő homályos sziluettje.

Egy vessző össze is köt. Egy vessző el is választ.

A folytatást is rejti. Sugallhatja a választ.

De az átkozott vessző egyre bujkált előlem,

a homályba veszett el, menekült a sötétben,

Gorgó fő szempillái közé bújt, elrejtőzött

fűszálak közt a réten, de egyszerre előjött,

amikor már nem is vártam, ugrott fejest a versbe.

A nagy római költő, a vesszők fejedelme

mintha már várta volna. Ott hajlongott előtte,

két befejezhetetlen mondatot összekötve.

Fellélegzett a költő és ismét belelendült,

tört verseiben Róma és Tomi összebékült.

Kecskék között fellángolt bogáncs, ürömfű, tenger

sós vize keveredett a Tiberis vizével.

Délibábok között már fenn a Fórumon ágált,

miközben kövek között várta, várta a gályát.

De mindörökre késett a felmentő ítélet,

s az elképzelt római utcák között eltévedt.

Szél kelt, de ő már tudta, ez nem a római szél.

Érzékei becsapják, nem adná semmiért,

ha megint ott lehetne, de hát ez lehetetlen,

nem segít rajta senki. A sok római isten

sorra lemondott róla. A naphoz fohászkodott,

de fellegek takarták, sivár hétköznapok

forgatták fél-aléltan. Végképp elveszett Róma,

dúlt emlékei közül billent át a seholba,

akár a régen várt hajó, örvények poklába veszett,

hullámsírjából Orpheusz üvöltötte a verseket.

Géta lovasok nyilai szálltak felette, vadlibák.

Mindenség árva porszeme, kecskék követik, szarmaták.

Az Ister jegén csúszik el, barbárok közt egy római.

A parton táncol Proteus. Nincs már mit többet mondani.

Lehet, hogy ő a vessző? Li Ho, Pound Bogdanovval

fényként libeg. Reis puszta létével is vigasztal.

De mégis Ovidius kötheti össze őket,

árnyak között bujkáló örök reménykedőket,

Csáthot és a Madonnát. Velünk valaki játszik.

Eljuthatunk-e egyszer a végső látomásig.