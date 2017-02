– Hová, hová, fekete kutya?

– Miért kérdezed, fehér kacsa?

– Én csak azért, mert nagy út van előttem, gondoltam, hátha együtt mehetnénk, te fekete kutya.

– Ugyan, miféle nagy út van előtted, te fehér kacsa?

– Az édesanyámat keresem, te fekete kutya!

– Aztán hol van az édesanyád, te fehér kacsa?

– A városban, te fekete kutya!

– Hát akkor egyfelé visz az utunk, mert én is a városba megyek, én is az édesanyámat keresem, te fehér kacsa! Hanem ide hallgass! Akármilyen kacsával mégsem állíthatok be egy olyan híres nagy városba. Még megszólnának a városi kutyák. Miféle kacsa vagy te tulajdonképpen, jártál-e iskolába?

– Iskolába nem jártam, mert mifelénk nincs kacsaiskola, de sokat tanultam én, te fekete kutya!

– Hát kitől tanultál olyan sokat, te fehér kacsa?

– A bölcs öreg kacsáktól, te fekete kutya! Künn, a réten, meg a folyóban.

– Majd elválik, te fehér kacsa! Ha három kérdésre meg tudsz felelni, akkor együtt mehetünk. Még segítek is megkeresni az édesanyádat. Először azt mondd meg, miért folyik a folyó előre és nem hátra?

A kacsa még nem is gondolkozott, rögtön ráfelelte:

– Azért, mert nem tud megfordulni!

– No, ezt tudod. Most akkor azt mondd meg, miért nőnek felfelé a fák, miért nem lefelé?

Ezen se sokat gondolkozott a kacsa, kész volt a felelettel:

– Mert ha lefelé nőnének: leesnének róluk a madarak!

Tetszett a fekete kutyának a kacsa talpraesett válasza, most már csak a harmadik kérdés volt hátra:

– Azt mondd meg, te fehér kacsa, hogy hány nap van egy esztendőben?

Ezen már gondolkozni kellett a kacsának, de erre is megfelelt:

– Mindennap eggyel kevesebb!

– Nahát! Ilyen okos kacsával se találkoztam még soha! – kiáltotta a fekete kutya. – Most már mehetünk együtt abba a híres, nagy városba.

– De bizony nem mehetünk – mondta most már a kacsa. – Sok rokonom él a városban, mit szólnának azok, ha egy akármilyen kutyával meglátnának? Három kérdésre felelj te is, ha meg tudsz rájuk felelni, akkor rögtön útra kelhetünk. Először azt mondd meg: miért esik az eső?

Hát ez nem volt nehéz kérdés, abban a pillanatban ráfelelt a kutya:

– Mert másképp nem tudna lejönni a földre!

– Látom, ezt tudod. Most arra felelj: miért jön éjszaka a nappal után?

– Még ezt se tudnám, te fehér kacsa? Hogy a nappal is aludhasson éjszaka!

– Most már csak egyet kérdezek, te fekete kutya. Ha erre is felelni tudsz, nem szégyenkezem miattad a városban. Azt mondd meg: hány hét a világ?

– Hű, a macskafáját neki! – kiáltotta a kutya. – Ez már nehéz kérdés! De várjál csak, tudom már. Minden héten eggyel kevesebb!

Erre aztán szépen egymás mellé álltak, nekivágtak az útnak, és meg sem álltak a híres, nagy városig. Hogy aztán mi történt velük a városban, azt is elmesélem nektek nemsokára.