A Legfelsőbb Bírói Tanács és Klaus Iohannis államfő után Victor Ciorbea ombudsman is bejelentette, hogy alkotmányossági kifogást emelt a kormánynak a büntetőjogot módosító, 13-as számú kormányrendelete ellen, valamint a főügyészség is megtámadja azt a bíróságon – közölte tegnap Augustin Lazăr főügyész. A vitatott kormányrendelet visszavonásáért indított tüntetések tegnap is folytatódtak országszerte, a Szociáldemokrata Párt meg egyre veszti polgármestereit: tegnap Segesvár és Kapnikbánya elöljárója mondott le választott tisztségéről. Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete felkérte a román hatóságokat, hogy folytassák a korrupcióellenes harcot, Sorin Grindeanu miniszterelnök pedig elrendelte a január 31-i kormányülés (ekkor fogadták el a rendeletet) jegyzőkönyve titkosításának feloldásához szükséges procedúrák elkezdését.