2013 júliusában egy polgári bizottság (melynek tagja volt mások mellett Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is) Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe című európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A kezdeményezés arra irányul, hogy felkérje az Európai Uniót a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítására, valamint az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítésére.

Az uniós bizottság 2013. szeptemberi határozatában elismerte, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása európai uniós értéknek minősül, az európai uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a kulturális és nyelvi sokféleséget, és el kell kerülniük minden, a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetést. A bizottság azonban megtagadta az európai polgári kezdeményezés bejegyzését, mert úgy ítélte meg, hogy az európai sokszínűség megőrzését célzó Minority SafePack nem tartozik jogalkotási hatáskörébe.

Az Európai Bizottság döntését követően az RMDSZ és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) keresetet nyújtott be az uniós bizottság ellen a kezdeményezés elutasítása miatt az Európai Unió Bíróságán. Az uniós törvényszék tegnap ismertetett véleménye szerint az Európai Bizottságnak egyértelműen meg kellett volna jelölnie a javaslat azon elemeit, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe, valamint az ezt alátámasztó indokokat.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke úgy értékelte, hogy az Európai Unió megértette: nem különleges bánásmódot kérnek az őshonos európai nemzeti közösségek, hanem annak elismerését, hogy teljes értékű tagjai a társadalomnak, Európának. „Bármilyen döntés is született volna a mai nap, nekünk tovább kell haladni azon az úton, amelyen (...) partnereinkkel elindultunk” – idézte az RMDSZ hírlevele Kelemen Hunort. Az RMDSZ elnöke kiemelte: olyan időszakban, amikor az Európai Unió válaszút előtt áll, a tegnapi döntés reménnyel tölti el azt a 60 millió állampolgárt, aki Európa valamely őshonos kisebbségéhez tartozik. „Európa akkor lesz sikeres, ha annak minden állampolgára sikeres, ha az unió nyitott, meg tudja hallani az emberek hangját, figyelembe veszi azok javaslatait és kezdeményezéseit” – idézte Kelemen Hunort a hírlevél.

Vincze Loránt, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) erdélyi elnöke úgy vélekedett, hogy győztek az európai nemzeti közösségek. „Még nem érkeztünk el utunk végéhez, de jelentős szakaszgyőzelmet arattunk. Az ítélet arra kényszeríti az Európai Bizottságot, hogy érdemben foglalkozzon az európai kisebbségek beadványával. A kisebbségi összefogás és az alaposan előkészített szakmai munka meghozta gyümölcsét” – idézte kijelentését a hírlevél.

Az RMDSZ és a FUEN által kidolgozott Minority Safepack elnevezésű javaslatcsomag nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén javasolt intézkedéseket az EU-nak.

A kezdeményezés bejegyzését elutasító európai bizottsági határozat elleni perbe Magyarország a kezdeményezők oldalán, Szlovákia, Görögország és Románia az EB oldalán lépett be.