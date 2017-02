A vádirat szerint az érsek 2010 és 2016 között másik öt vádlottal együtt hamis nyilatkozatokat mutatott be a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél, és valótlanul állították, hogy 300 hektár szőlőt megművelnek. A vádhatóság szerint ezt azért tették, hogy részesülhessenek európai uniós támogatásban, amire valójában nem lettek volna jogosultak, mert 2010-ben az említett telken már nem termesztettek szőlőt. Az ügyészség szerint a vádlottak hamisan állították azt is, hogy tiszteletben tartották a környezetvédelmi előírásokat, ugyanis 2010-ben a terület már elhagyatott volt, és ellepte a gaz. A vádhatóság szerint a vádlottak így jogtalanul kaptak 1 392 000 lej értékű európai uniós támogatást. Az ügyészség zárolta az érseknek, valamint a polgárjogilag felelősségre vonható érsekségnek és egy kolostornak a bankszámláit.

Teodosie ellen egy másik ügyben is vizsgálat folyt, azzal gyanúsították, hogy 2009-ben csúszópénzt fogadott el egy fiataltól annak fejében, hogy az illetőt felvegyék a konstancai Ovidius Egyetem ortodox teológia karára fél évvel a tanév kezdete után, ezt a nyomozati anyagot azonban lezárták.