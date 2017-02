Évről évre nő a kiállítás látogatóinak száma: az előző két eszendőhöz képest tavaly mintegy nyolcszáz fővel. Ez részben az alapgyűjtemény minőségének, részben pedig a sok eseménynek tudható be, melyek a múzeumban történnek – mondta az igazgató, gyorsan hozzátéve: bár múzeumról szoktak beszélni, ez a gyűjtemény még csak állandó kiállítás.

A múzeummá válás ugyanis nehéz procedúra Romániában, melynek egyik feltétele többek között az, hogy az intézménynek húszezer leltári kiállítandó tárggyal kell rendelkeznie – ha ezt vadásztrófeákban meg lehetne valósítani, talán nem is maradna állat a székelyföldi erdőkben. A környékünkön újdonságnak számító vadászati kiállításnak tavaly 8607 fizető lá­togatója volt, díjmentesen 2674 érdeklődő nézhette meg a tárlatot a különböző szervezett programok – Múzeumok Éjszakája, Kovászna Megyei Turisztikai Napok, Iskola másként, nemzetközi gyermeknap, Szent György Napok – és időszakos kiállítások során.

Az időszakos kiállítások általában természetfotó- vagy olyan képzőművészeti kiállítások, amelyek valamilyen módon kötődnek a természethez, vadászathoz. Idén többek között Da­niel Petrescu tulceai természetfotós Szeretettel a Duna-deltából című tárlatának, a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület fotókiállításának, Molnár Lídia madárfotó- és gobelinkiállításának, Radóczy Mária budapesti képzőművész tűzzománc miniatúráiból nyílt rendhagyó bemutatójának adott otthont a Bene-ház. Ezek mellett az igazgató zászlóshajó-rendezvénynek nevezte a TransNatura természetfotó-versenyt, melyet tavaly harmadik alkalommal szerveztek. Mint mondta, ma már a szakma is kiemelt figyelemmel követi ezt az eseményt: a tavaly a két megadott témában 19 országból 87 fotós összesen 528 felvételt küldött be, melyeket komoly szakmai zsűri értékelt. Az Andrei Mureşanu Színházzal és huszonkét más helyi intéz­ménnyel együttműködésben tavaly egy 18–19. századbeli kosztümöket bemutató tárlatot is lehetett látni az épületben, ezenkívül a nyári esztétikatábornak is egyik helyszíne volt a múzeum. A Nemzetközi Afrika-nap alkalmából a Vadon Egyesület egész napos rendezvényt szervezett a Bene-házban, mely változatos programmal örvendeztette meg a különböző korú látogatókat. Társszervezőként vett részt az egyesület más programok lebonyolításában: Múzeumok Éjszakája, Iskola másként, vadvilág világnapja, víz világnapja, madarak és fák napja, gyermeknap. Továbbá könyvbemutatókat, rajzversenyeket tartottak, megszervezték a Székely Vágtát és népszerű lovastáboraikat a Benedek-mezei lovasközpontban, részt vettek a budapesti FeHoVa Nemzetközi Kiállításon, Bukarestben a Fishing and Hunting tévécsatorna által szervezett nemzetközi kiállításon, a Tusnádfürdői Medvefesztiválon, a Keszthelyen szervezett szarvasbőgő világbajnokságon, a Hargita, Kovászna és Maros megye által évente szervezett Székelyföldi Vadásznapokon, melynek idei kiadását a Vadászati Kulturális Egyesülettel közösen a Vadon Egyesület bonyolítja le.

Júniusban, az Országos Erdészeti Egyesület 147. vándorgyűlése alkalmából a vadászati kiállítás előadóterme felvette dr. Kálnoki-Bedő Albert nevét, aki Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő szakmai civil szervezetének, az Országos Erdészeti Egyesületnek az alapító titkára volt, az alkalomból az Ipolyerdő Zrt. egy 14 darab pannóból álló kiállítási anyagot adományozott a Székelyföldi Vadászati Kiállításnak. Az állandó kiállítás 545 bemutatott tárgyához tavaly egy kitömött nílusi krokodil társult, mely avatóünnepsége alkalmából ezer körüli látogatót vonzott a múzeumba.

Folyamatban lévő programjaik közül a honlapjuk fejlesztését, az egyesületen belüli szakosztályok működésének elindítását, a TransNatura természetfotó verseny lebonyolítását, a Székely Vágta megszervezését és az ennek részeként bemutatandó Csillagösvény népe című lovas előadás helyi művészekkel történő előkészítését és megvalósítását, valamint a „nemzetközi csillagoségbolt-park” minősítéshez szükséges égboltméréseiket emelte ki az igazgató. Ez utóbbit a magyarországi Országos Csillagászati Egyesülettel aláírt együttműködési megállapodás értelmében a Bodok-Barót-hegység Natura 2000-es természetvédelmi terület asztroturisztikai lehetőségeinek kiaknázása érdekében végzik. Tavaly a Vadon Egyesület beindította az egyesület közhasznúsításának folyamatát, ha minden jól megy, június 30-ig megkapják az erről szóló minősítést.