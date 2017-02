A február 24-re kitűzött alapfokú tárgyaláson Kovács Simon Attila, az Incitato Fortyogó Kft. tulajdonosa az üdülőközpont és szálloda felértékelési árát kifogásolta, sokallja a különbizottság által neki megvételre felajánlott ingatlanért az áfa nélküli 750 ezer eurót. Az érvényes jogszabályok szerint a bérlőnek elővásárlási joga van, ezért a szakember által elvégzett felértékelés után a bizottság neki ajánlotta fel az üdülőközpontot három hektár területtel együtt. Mint ismert, az üdülőközpontra 2004. január 14-én került lakat

Hegedűs Ferenc önkormányzati képviselő, a különbizottság elnöke a csütörtöki tanácsülésen elmondta: az általa vezetett bizottságnak az volt a feladata, hogy a felértékelést követően áruba bocsássa az ingatlant, a város tulajdonát, a törvények szigorú betartásával. A bizottság meghirdette a fortyogói ingatlan felértékelését, amire három cég jelentkezett, a legjobb ajánlatot Sinkler-Németh István nyújtotta be, ezért őt fogadták fel a komplexum felértélelésének elkészítésére, amit másfél hónap alatt el is végzett. A felértékelést a bizottság tagjai egyhagúlag elfogadták, a szakember által megállapított összeget egy vassal sem növelték, habár megtehették volna.

A bizottság határozatát fellebbezte meg Kovács Simon Attila, arra hivatkozva, hogy egy régebbi felértékelés szerint az ingatlan értéke 250 ezer euró volt. Miként lett abból 750 ezer euró? – vetette fel. Hegedűs szerint a különbözet onnan adódik, hogy most még hozzáadódott három hektár terület. A bizottság elnöke arra kérte kollégáit, egyezzenek bele, hogy az önkormányzat az alapfokú tárgyalásra jogi szolgáltatást és képviseletet vegyen igénybe. A brassói Iancu Mândru Ügyvédi Irodával kötnének szerződést, amely az önkormányzat jogi képviseletét kétezer lejért látja majd el. A határozattervezetet egyhangú vokssal fogadták el.