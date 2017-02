Sütő István kivételesen értékesnek mondotta a Példakép Alapítvány munkáját: azért dolgoznak, hogy a szakterületükön – legyen az mezőgazdász, pék, állatorvos vagy informatikus – sikereket, különleges eredményeket elérőket népszerűsítsék, s követendő mintaként állítsák a magyar fiatalok elé. Mint kifejtette, kifejezetten örvend, amiért annak dacára választották be a példaképek sorába, hogy csak egyéni vállalkozó: ezáltal elismerték, nemcsak az végez fontos feladatot, aki több tucat embernek ad munkát, de az is, aki a rendelkezésre álló tehetségét felhasználva válik a társadalom javára.

„Magam is hiszem, a jó példa előtérbe helyezése hasznos. Fontos is, mert a fiataloknak az első lépések megtételéhez bátorításra, inspirációra van szükségük, ezt pedig leginkább úgy tudjuk megadni nekik, ha mi, a náluk néhány esztendővel idősebbek példásan élünk-dolgozunk, s megmutatjuk, nem kell messzi idegenbe menni, itthon is lehet családot alapítani, gyermeket nevelni, szellemiekben és anyagiakban, de főleg lelkiekben gyarapodni. Számomra is fontos volt édesapám és elődeim jó példája, remélem fiaim számára én magam is az leszek, s bízom abban is, hogy az alapítvány által szervezett, a most elismertek által tartott előadásokkal a vállalkozásról álmodó fiatalok számára is megadjuk azt a többletet, ami ahhoz szükséges, hogy belevágjanak ötleteik megvalósításába.”

Sütő István nemcsak vállalkozásra, de arra is buzdítja a pályaváltás előtt álló fiatalokat, ne féljenek mesteremberré válni: a jó szakembernek és gazdának egyre nagyobb lesz a becsülete, ezért arra ösztönzi a szülőket, neveljék azzá gyermekeiket. „Én hálát adok Istennek, hogy becsületes kétkezi munkámból meg tudok élni, s nem cserélnék sem a mérnök kollégáimmal, akik üzemet vezetnek, de főleg nem azzal a gazdag emberrel, aki bár becstelen úton vagyont szerzett, de lelkiismerete nem tiszta. Arra bátorítom a fiatalokat és szüleiket, merjenek visszatérni őseink mesterségéhez, mert abban nem csalatkozhatnak” – mondotta a neves bútorfestő és fafaragó család sarja.

A 2016-os Év Példaképe fődíjat Wéber Tibor Rudolf erdélyi vállalkozónak ítélték, a Magyar Nemzeti Bank különdíját Pillich-Wright Gyöngyvér, az erdélyi Bridge Language Study House Egyesület vezetője kapta, a Heineken Hungária Fenntarthatósági különdíjat adományozott Keszeli Ákosnak, a felvidéki Atach.net informatikai vállalkozás alapítójának, a Példakép Alapítvány különdíját Esztány István erdélyi táskatervező, míg a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját Csikós Árpád vajdasági biokertész kapta.