Sivatagi róka

A rókákat általában nem tartják jó háziállatnak, de a sivatagi róka kivétel ez alól. Egészen apró termetű (még egy macskánál is kisebb), és nagyon okos. Akár az almos doboz használatára is rászoktatható. Játékos, mozgásigénye igen nagy, és nem jelent veszélyt a közbiztonságra. Kifejlett korában mérete és súlya nagyjából egy csivaváéval egyezik meg.

Sün

A tüskék ellenére a sünök rendkívül barátságosak és szerethetőek. Nyugodt természetük és alacsony tartási költségeik miatt tökéletes háziállatok is, habár nagyon sok törődést igényelnek, főleg kisebb korukban.

Borz

A borz kiváló házi kedvenc, ha a bűzmirigyeit eltávolítják. Tartása is hatalmas felelősség, hiszen a mirigyei hiányában nem engedhető vissza a vadonba. Tartása egyszerű, és kevés odafigyelést igényel. A borzok játékosak, és magukat is kiválóan elszórakoztatják különböző játékokkal.

Közönséges petymeg

A közönséges petymeg vagy északi petymeg a cibetmacskafélék családjába, a petymegek közé tartozó ragadozó. Eredetileg Afrikából származik, és kiváló társ lehet azok számára, akik kedvelik a független állatokat. A petymegek nagyon aktív, mozgékony állatok. Kinézetre olyanok, mintha egy görényt, egy macskát és egy mosómedvét kereszteztek volna. A petymeg egzotikus állat, ezért vásárlás előtt érdemes áttanulmányozni a lakóhelyére vonatkozó szabályozást. Ijedősek, szeszélyesek is, ezért olyan helyen érdemes tartani őket, ahol ők az egyedüli házi kedvencek.

Cukormókus

A zsebháziállatként elhíresült cukormókusok apró élőlények, amelyek rengeteg örömöt okozhatnak gazdáik számára. Hihetetlenül játékosak, hűségesek, és rengeteg trükköt képesek megtanulni. A cukormókus az egyik legideálisabb házi kedvenc kisgyermekes családok és egyedülállók számára egyaránt. Éjszakai állatok, ezért természetüknél fogva ekkor a legaktívabbak.

Tarantula

Az óriás pókok minden bizonnyal különleges élőlények és egyben jó háziállatok is. Fontos utánanézni, hogy melyik fajtákat kell terráriumban tartani. A mexikói vörös térdű tarantula nagyszerű házi kedvenc. A madárpókfélék élő rovarokkal táplálkoznak, ezért a finnyásak számára nem ő a legjobb választás. Sokan rémisztőnek tartják őket, de lenyűgözőek, így nyugodtan örökbe fogadhatóak. (forrás: Szeretlekmagyarorszag.hu)