Pénteken újabb sajtótájékoztatót tartott a női kosárlabda Román Kupa nyolcas döntőjét (F8) szervező Sepsi-SIC menedzsere, Rusz István, aki többek között beszélt a tornára érvényes bérletekről, együttesünk legújabb játékosáról, és bemutatta az F8 programját. Az eseményen jelen volt a zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes is. A tréner csapatunk román kupabeli esélyeiről, a soron következő mérkőzésekről, a lányok felkészültségéről szólt, de újságírói kérdésre az általunk megnyert alapszakaszról és a 2016–2017-es bajnokságról is nyilatkozott.

Bérletek, jegyek

Rusz István menedzser úgy véli, nagyon fontos számunkra, hogy szerdától vasárnapig Sepsiszentgyörgy lesz Románia kosárlabda-fővárosa, s bízik abban, hogy a rengeteg szervezőmunka meghozza gyümölcsét, és újabb sikeres eseménynek lesz házigazdája a megyeszékhely. A sportvezető elmondta, hogy meccsen­ként 200 meghívottal számolnak, péntekig 500 bérlet talált gazdára, és szerda délig további 300 bérlet kerül eladásra (ezeket a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni). Rusz kijelentette, hogy napijegyet csak abban az esetben árusítanak majd, ha az összes bérletet nem tudják eladni, így aki ott szeretne lenni a Román Kupa nyolcas döntőjén, minél előbb szerezze be a szükséges belépőt.



A program és a mérkőzések

Az F8 szerdán a 17 órakor kezdődő Târgovişte–Szatmárnémeti VSK találkozóval indul, a Sepsi-SIC–Kolozsvári U párharcot 20 órától rendezik meg. A torna második napján, csütörtökön a Brassói Olimpia–Galaci Phoenix mérkőzést 17, a Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria párharcot 20 órától játsszák. Pénteken az első elődöntőre 17 órától kerül sor, a másodikat pedig 20 órától tűzték műsorra. Ha a zöld-fehérek sikeresen abszolválják a kincses városbeliek elleni vizsgát, az esti elődöntőben a Târgovişte–Szatmárnémeti VSK összecsapás győztesével játszanak. A kupasorozat döntőjére szombaton kerül sor, a 16.45-től rajtoló finálét a Digi Sport élőben közvetíti. Az ötnapos kosárlabdaünnep zárómomentuma az All Star-gála lesz, amelyet vasárnap 17 órától szerveznek meg. Az összes mérkőzésnek a Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont.



Újabb amerikai zöld-fehérben

Rusz István pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Sepsi-SIC leigazolta a 26 éves, 196 centiméter magas Chay Shegogot. Az amerikai North Carolina Egyetemen lediplomázott kosaras hazáján kívül játszott még Kínában, Ausztráliában, Franciaországban és Lengyelországban. A zöld-fehérek új centere a 2015–2016-os szezonban annál a Sleza Wroclaw-nál játszott, amely jelenleg vezeti a lengyel bajnokságot, és ahol az egykori Sepsi BC játékirányítója, Sharnee Zoll is kosárlabdázik.



Mikes: Nyerni akarunk Kolozsvár ellen

Zoran Mikes edző a romániai női kosárlabda idei legnagyobb eseményének nevezte a szerdán kezdődő nyolcas döntőt, s úgy véli, két évvel ezelőtt nagyobb volt a nyomás a csapaton, mint most. Továbbá roppant örvend annak, hogy ismét Sepsiszentgyörgy ad otthont a Román Kupa fináléjának, s az a tény, hogy a csapat ismét saját közönsége előtt játszhat, óriási előnyt jelenthet számunkra. „Magabiztosak vagyunk, hiszen az együttes nagy része már három éve játszik együtt, és szurkolóink támogatása sokat jelent nekünk. Miattuk hoztuk ide a nyolcas döntőt, s bízom abban, hogy sokan kilátogatnak a meccseinkre, és fergeteges hangulat uralkodik majd a sportcsarnokban – jelentette ki a tréner. – A kupa nyolcaddöntőjében is nyerni akarunk Kolozsvár ellen úgy, ahogy a bajnokságban tettük. Jól felkészültünk erre a meccsre, s szerdáig megpróbálom a legjobb formába hozni a csapatot. Remélem, jól fogunk játszani a kincses városbeliek ellen. Egyelőre nem gondolok a nyolcas döntő egészére, csak a Kolozsvár elleni mérkőzésre összpontosítok. Számunkra nem jelent gondot, hogy csak három külföldi játékossal kell játszanunk a kupában, hiszen jók a hazai kosarasaink, és az utolsó három bajnoki meccsün­ket ebben a felállásban játszottuk végig. Mi jól állunk ezen a téren, és úgy érzem, a többi csapat nehezebb helyzetben van.” Zoran Mikes úgy ítéli meg, a mostani bajnokság nehezebb, mint a tavalyi. Ezt igazolja az a tény is, hogy sok meccs 2–6 pont közötti különbséggel dőlt el. „Nehéz az idei szezon, de jó csapatunk van, amely remek karakterrel rendelkezik” – egészítette ki korábbi gondolatát Mikes mester. A Sepsi-SIC új szerzeményéről az edző elmondta, hogy bízik Chay Shegog jó játékában, és abban, hogy a bajnokságban sokat fog segíteni a csapaton, de ha kell, a Román Kupában is bevethető lesz.

A végső visszaszámlálás elindult, és már csak három nap választ el a Román Kupa nyolcas döntőjétől, amelynek egyértelműen a címvédő Sepsi-SIC az esélyese. Bízunk abban, hogy beigazolódik a papírforma, és csapatunk zsinórban harmadszor ünnepelhet kupasikert. Mint ismeretes, Sepsiszentgyörgy második alkalommal ad otthont a Román Kupa döntőtornájának, és az All Star-gála alkalmával harmadszor gyűlnek össze az ország legjobb női kosarasai városunkban. Hajrá, Sepsi-SIC! Hajrá, Sepsiszentgyörgy!