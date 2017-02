A hölgyeknél további három bronzérem termett a szentgyörgyieknek, hiszen Roxana Andrei (60 kg) és Tatár Otília (75 kg) felállhatott a dobogó legalsó fokára, s ezekkel az eredményekkel a szentgyörgyi klub harmadik lett a csapatversenyben. A férfiaknál a 97 kg-os súlycsoportban versenyző Vitályos Alpár is felléphetett a pódium harmadik fokára.

Mint arról már beszámoltunk, Mátéfi Árpád edzőnek sérülés miatt két alapemberét – Mădălina Lingurar és Adina Popescu – is itthon kellett hagynia, de az öt érmet nézve a szentgyörgyiek jó eredménnyel zárták a tornát, hiszen a sportklub birkózói a várakozásokat felülmúlva teljesítettek. „A sérülések kissé meghiúsították éremszerzési esélyeinket, ám a körülmények ellenére elégedettek lehetünk, versenyzőink kitettek magukért, mint az eredmények is bizonyítják” – nyilatkozta érdeklődésünkre az éremkovácsmester. (t)