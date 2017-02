A megyeszékhelyi Electrica két győzelemmel és egy vereséggel csoportmásodikként jutott tovább a torna következő körébe, ahol 4–1-re kapott ki a bukaresti Steaua első csapatától és 4–0-ra a Székely­udvarhelyi ISK 1-től. A folytatásban jött a Konstancai Sportlíceummal szembeni 4–1-es siker, amellyel a 9–16. helyért küzdhettek tovább. A csapatbajnokság ezen szakászát három győzelemmel és egy vereséggel fejezte be a Balázs Gergő, Nagy Magor István és Bokor Zoltán alkotta trió: 4–2-re nyertek a Nagy Mózes SK ellen, 4–0-ra a Zilahi MSC-vel és 4–1-re a Besztercei Sportlíceummal szemben, míg 1–4 arányban kaptak ki Dumbrăviţától, és ez az eredmény a 10. helyre volt elég.

A Popov Szabolcs, Bedő Norbert és Ionuţ Chelmuş összetételű kézdivásárhelyi fiúcsapat hármas győzelemmel lépett tovább selejtezőcsoportjából. A legjobb tizenhat között előbb 4–0-ra kikaptak a Steauától és Câmpulungtól, majd 4–3-ra nyertek a Konstancai Farul 2-vel szemben, s a továbbiakban a 9–16. között folytathatták a harcot. Itt 4–3-ra kaptak ki a Besztercei Sportlíceum 2-től, és 4–2-re legyőzték a Székelyudvarhelyi ISK 2-t. A 9–12. helyért vívott mindkét párharcukat elveszítették – 4–1 Újszentessel és 4–2 az Electricával –, és a 12. helyen végeztek.

A Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka összetételű céhes városbeli együttes is jól kezdte a tornát, hiszen 4–2-re nyert a Giurgiui MSC és 4–0-ra a Zilahi MSC ellen. A legjobb tizenhat között viszont 4–1-re kikaptak a Slatinai Sportlíceumtól és a Slatinai ISK-tól, illetve 4–0-ra diadalmaskodtak a Dunărea Giurgiuval szemben. A 9–16. helyért vívott helyosztót egy győzelemmel és négy vereséggel fejezték be: előbb 4–3-ra győztek a Craiovai ISK elleni meccsen, majd a folytatásban 4–2-es vereséget szenvedtek Piteşti-től, 4–2-re kaptak ki az Aradi MSC-től és 4–1-re a Galaci Activtól, így a lányok is a 12. helyen zártak.

Kelemen Attila Emlékverseny

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK asztalitenisz-szakosztálya február 18-án megszervezi a hagyományos Kelemen Attila Emlékversenyt, amely amatőr pingpongozóknak szól. A viadalra két korosztályban – felnőttek (50 éves korig) és öregfiúk (50 év felettiek) – lehet nevezni. További információkért hívják a 0748 853 803-as telefonszámot. (t)