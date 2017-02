A Törökországban február 10-ig edzőtáborozó Sepsi OSK pénteken felkészülési mérkőzésen a Nyíregyházi Spartacus együttesével találkozott. Az összecsapást a 78. percben szerzett góllal a Spartacus nyerte 1–0 arányban. Valentin Suciu vezetőedző a Niczuly, Burlacu, Ursu, Damian, Dumbravă, Iovu, Ghingha, Thiaw, Plămadă, Hadnagy, Ene kezdő tizenegyet küldte pályára. A szentgyörgyiek a 3. percben Daniel Ene révén könnyedén vezetést szerezhettek volna, amikor is a csatár emeléssel próbálkozott, de az ellenfél kapusa elcsípte a labdát. A folytatásban a nyíregyházi csapat birtokolta többet a labdát, helyzeteik is adódtak, azonban Niczuly Roland megakadályozta a gólszerzést. A háromszékieknek nagyobb helyzeteik voltak, viszont sem Ene, sem pedig Hadnagy Attila nem tudta gólra váltani őket. A második félidőben előbb Răzvan Damian, majd Hadnagy szabadrúgása akadt el a sorfalban, a piros-fehérek egy kapufát is összehoztak, a kipattanó labdát azonban a csapatkapitány fölé lőtte. A Spartacus játékosai előtt is több lehetőség adódott, amelyek közül egyet a 78. percben, egy bal oldalról elvégzett szöglet nyomán ki is használtak. A mérkőzés végéig már nem sikerült egyenlíteni, így az OSK elszenvedte idei első vereségét felkészülési mérkőzéseken.

A Nyíregyháza Spartacus FC után a Sepsi OSK a szintén magyar másodosztályban szereplő Soroksár SC ellen lépett pályára, és elszenvedte a második vereséget is, ezúttal 2–0 arányban. Valentin Suciu vezetőedző a Chiş, Mitra, Ursu, Răduţoiu, Jakab, Minciună, Ţuţu, Huiban, Babei, Bujor kezdő tizenegyet küldte pályára, illetve még lehetőséget kapott Ghinga, Tofan és Veress is. A mérkőzésen egy gól nélküli első félidőt követően – amelynek legnagyobb helyzete Babei nevéhez fűződik –, a mérkőzés 66. és 75. percében a csereként beálló Gárdos András találataival győzött a Soroksár SC. Az első találkozóhoz képest teljesen más felállásban játszott a csapat, játéklehetőséget kaptak a fiatalok, és így a szakmai stáb mindenkit láthatott játszani. Vasárnap már csak edzés szerepelt a programban, ma viszont újabb felkészülési mérkőzést játszanak a lengyel másodosztály középmezőnyéhez tartozó Podbeskidzie Bielsko Biala ellen, illetve 10-én egy ukrán másodosztályú csapat elleni mérkőzéssel zárják az edzőtábort. (miska)