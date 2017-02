hétfő 12:17

Ferencz

12637 hozzászólás 2017. február 6.hétfő 12:17

...pedig mennyire fontos üzemanyag a pálinka.Lássuk csak:





" Jó szórakozást!





A pince ott kezdődik, hogy bor van benne. Ha nincs, akkor az csak egy gödör.









A pálinka folyamatos ivása nem más, mint örökös harc a másnaposság ellen.



A borászok szerint a bort ivás előtt levegőztetni kell. Hagytam neki három másodpercet,

remélem, hogy vett egy jó nagy slukkot.









A sör nagyon

kevés vitamint tartalmaz. Ezért kell belőle sokat inni.



A rokonaidat

nem válogathatod meg, de azt igen, hogy józanul viseled-e el őket.



A pálinkától

kitűnően tudok aludni. Csak nem mindig érek el az ágyig.



Ha valakinek

az egészségére iszunk, akkor a számlát nem az egészségbiztosítónak kellene

fizetnie?



Volt

időszak, amikor hetekig megvetettem a bort. Egyszer eltört a lábam, és akkor

mindig a szomszéddal vetettem meg.



Azt mondják,

a sok gyümölcs egészséges. Én a szilvapálinkát választom.



A pálinka

nem adóbevallás, amit egy évben csak egyszer kell kitölteni.



Mi a disznót

nem a húsáért vágjuk le. A disznóvágás is csak egy ok az ivásra.



Gondolkodhatsz

azon, hogy hol hibáztad el, de minek gondolkodni, ha be is rúghatsz helyette.



Ha ittasan

megyek haza, minden fordítva van. A kutya csókolgat, az asszony meg ugat.



Utálom a

részeg embereket. Eldobálják az üres üvegeket, én meg hazafelé menet

szétvagdosom a tenyeremet.



Ma is be

kéne rúgni, de az a gond, hogy előbb ki kéne józanodni.



Ajándék

szesznek ne nézd a fokát!



Farsangkor

nem öltöztem be, csak nem ittam semmit. Senki nem ismert rám.



Amire most

szükségem van, azt nem lehet szavakba önteni. Csak pohárba.









Nem az a

baj, hogy a héten már kétszer berúgtam, hanem az, hogy még csak hétfő van.



A hobbi

alkoholistáknak üzenem, hogy csak óvatosan a szilveszteri piálással! A

profiknak ez is csak egy közönséges hétköznap.



A feleségem

minden nap kocsmáról kocsmára jár. Engem keres.







Ha emlékszel

rá, hogy mennyit ittál tegnap este, akkor nem ittál eleget.



Ha azt

mondják, semmire sem viszed az életben, alkoholista még mindig lehetsz.



Ez a felsorolás tele van igazsággal !!!!!!





​... hát akkor az ​

EGÉSZSÉGEMRE!"







hétfő 13:57

Settembrini

489 hozzászólás 2017. február 6.hétfő 13:57

Régóta sejtem, hogy többre vitted a semminél.

Józanul senki nem tudna ennyi hülyeséget írni.

De jópofa.







hétfő 14:20

Ferencz

12637 hozzászólás 2017. február 6.hétfő 14:20

Nem párbeszéd kezdeményezés: tudod mit jelent az idézőjelek köti szövegrész? Na, azt! És azt is, hogy még "ennyire" sem "vittem". Maradtam naív becsületes ember.... Egyesekkel, s téves hiedelmekkel ellentétben.