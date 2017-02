A kezdeményezés törvénytervezetként folytatja útját, a következő nagy verekedés tehát a parlamentben lesz, mert a két párt vezetői aligha tesznek le abbeli szándékukról, hogy saját tetszésük, illetve igényük szerint szabják át a román jogrendet: számukra ugyanis ez élet-halál kérdés, ha nem tudnak kibújni a felelősségre vonás alól, elbúcsúzhatnak a hatalomtól, talán még a szabadságuktól is.

Igazuk van azoknak, akik tegnap sem hagyták el őrhelyüket a kormánypalota és prefektúrák előtt: nincs okunk megbízni a hatalom szavában. Hiszen január 18-án már megígérte Sorin Grindeanu kormányfő, hogy nem fogják sürgősségi rendeletekkel rendezni ezeket a nagy horderejű kérdéseket, január 31-én, az éj leple alatt mégis megtették. A példátlan erővel kitört lakossági felháborodást megpróbálták előbb semmibe venni, később eltorzítani – nem hiszi senki, hogy a szerdai tüntetés petárdadobálói nem fizetett provokátorok voltak! –, majd a csütörtöki pártértekezlet „egyhangú” megerősítésével lefojtani. Nem sikerült, és pénteken már megrepedt a páncél, az SZDP több tisztségviselőjének, köztük a gazdasági miniszternek a hirtelen lemondása olyan jelzés volt a rendeleteket erőltető, közvetlenül érintett Liviu Dragnea pártelnöknek, amelyet már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Közben a szövetséges Călin Popescu Tăriceanu is megsértődött, amiért folyton kihagyják őket a döntésekből, ezért sietett a kormányfő előtt bejelenteni a szerencsétlen 13-as kormányrendelet visszavonását. Babonások előnyben!

Dragnea tehát alulmaradt, erről árulkodik az is, hogy a kormány valódi irányítójaként jelen sem volt, amikor kiválasztott helytartója, Grindeanu kiállt, és kissé remegve, de saját nevében közölte a visszakozást országgal-világgal. Mert a győzelem nem csupán a hazai városokban utcára vonult százezreké és a nekik szurkoló millióké: a nyugati (politikai, katonai, üzleti) partnerek, a kivándorolt román állampolgárok, a romániai beruházók figyelmeztetései, a lej gyors értékvesztése is kellett hozzá; utóbbiak különösen nagy súllyal esnek latba egy túllihegett költségvetés évében. A vereség pedig nem csupán egy-két jogszabályé: ennél jobban elpuskázni egy történelmi választási eredményt, és ilyen gyorsan – két hónap sem telt el azóta, és alig egy hónapja alakult meg a kormány –, olyan melléfogás, amely nemcsak a teljhatalmat már kezében érző Dragnea bukását okozhatja, hanem a „vörös pestis” bélyegét lemosni képtelen SZDP és a kormány egészére is árnyékot vet.

Most már csak az a kérdés, hogy ez zavarja-e őket jobban, vagy a törvénysértő párttagok elítélése. A következő lépésekből megtudjuk.