Az alakulatokat két csoportba sorolták: az A-csoportban a Mohácsi TE, Naszvad és Sepsiszentgyörgy, míg a B-csoportban Gúta, Szekszárd és Enuse Tápiószele kapott helyet. A Vida Attila által irányított zöld-fehérek a Rofel, Saláta, Bratosin, Tăbăcaru, Mátis, Balogh, Hageanu, Roșu, Botos, Voloncs és Pătrînjel összeállítású kerettel szerepeltek a tornán, ahol az első mérkőzésen 28–27 arányú győzelmet arattak a a felvidéki Naszvad felett, majd a folytatásban 23 gólos vereséget szenvedtek a Mohácsi TE csapatától. Az A-csoportban a szentgyörgyiek a második helyen zártak, így a B-csoport második helyezettje, az Enuse Tápiószele ellen játszhattak a harmadik helyért, viszont 41–30 arányban alulmaradtak a magyar csapattal szemben.

„Azt gondolom, a torna elérte célját, hiszen a játék mellett a határon túli játékosok barátságokat is köthettek. Ezeken a mérkőzéseken azoknak a játékosoknak is több lehetőséget biztosítottam, akik a bajnokságban kevesebbet játszanak. Kipróbáltunk egy új védekezési formációt, viszont ez az eredményeken is meglátszik. Mindent figyelembe véve, hasznos felkészülési torna volt számunkra” – nyilatkozta Vida Attila edző, aki azt is elmondta, a torna gólkirálya Iulia Tăbăcaru lett, a legjobb határon túli játékosnak pedig Mátis Zitát választották.

Eredmények: * csoportmérkőzések: Mohács TE–Naszvad 35–16, Gúta–Szekszárd 17–48, Naszvad–Sepsiszentgyörgy 27–28, Szekszárd–Enuse Tápiószele 34–23, Sepsiszentgyörgy–Mohács TE 25–48, Enuse Tápiószele–Gúta 37–27 * helyosztók: Naszvad–Gúta 20–22, Sepsiszentgyörgy–Enuse Tápiószele 30–41, Mohácsi TE–Szekszárd 28–22.

A torna végeredménye: 1. Mohácsi TE, 2. Szekszárd, 3. Enuse Tápiószele, 4. Sepsiszentgyörgy, 5. Gúta, 6. Naszvad. (miska)