Az 51. Super Bowl nyitó negyede nem a beharangozott támadójátékról, hanem a védelmekről szólt, viszont az Atlanta a második negyed elején labdát szerzett, a futó Devonta Freeman révén pedig kíméletlenül büntetett is (0–7). Négy perccel később, és egy újabb gyenge New England támadást követően ismét a fiatal running back villant, amihez Matt Ryan és Austin Hooper hozzádobta a maga 19 yardos játékát, megnyugtató előnyt szerezve csapatuknak (0–14). Az igazi hideg zuhany azonban két és fél perccel a félidő vége előtt jött: a nagy meccset játszó védő, Robert Alford vadászta le a levegőben Brady passzát, és 85 yardot nyargalt a megszerzett labdával (0–21).

Hiába szépített a nagyszünet előtt a Patroits (3–21), lendületet a második félidő elején sem vett Bill Belichick legénysége. Ismét Matt Ryan villant, most Tevin Colemant találta meg az irányító (3–28), erre pár perccel később Tom Brady is TD-vel válaszolt, bár náluk a plusz egy pontot érő kísérlet kimaradt (9–28). A folytatásban egy mezőny­góllal 12–28-ra szépített a New England, majd egy Brady–Amendola összjáték után, hat perccel a vége előtt újra nyílt a meccs (20–28).

Három és fél perc volt hátra, amikor Brady James White-tal összejátszva egyenlíteni tudott (28–28), így jöhetett a Super Bowlok történetének első hosszabbítása.

A ráadásban, aki az első TD-t szerzi, viszi a meccset, a bajnokságot. Tom Brady és csapata vérprofi módon lehozta a kötelezőt, majd az egyenlítő elkapást jegyző James White a meccset is megnyerte a bostoniaknak. Az 51. Super Bowl győztese a New England Patriots, Tom Brady pedig örökre beírta magát az NFL történelmébe öt bajnoki címével.