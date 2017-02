A Tokos zenekar 2014-ben megnyerte a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató verseny hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájának fődíját, ennek is köszönhető, hogy Erdélyben és országhatárokon kívül egyre több helyen megismerték a Tokos-repertoárt. Hangfelvételről és adatközlő muzsikusoktól tanultak és tanulnak jelenleg is, egyik mesterüket, Kalotaszeg neves prímását, Varga István „Kiscsipást” lemezbemutatójukra is meghívták, valamint velük együtt muzsikált Porteleki László is, aki a csapat mentora volt a Fölszállott a páva vetélkedőben. Közreműködött a Debreceni Népi Együttes, valamint györgyfalvi és kolozsvári táncosok.

A Tókos Csongor Attila – hegedű, Vajas Albert – hegedű, Szép Gyula Bálint – brácsa, hegedű, Gergely Elek – harmonika, nagybőgő és Toth Adorján Márton – nagybőgő, brácsa összetételű zenekar találóan választotta a Hallgassátok meg, magyarim kezdetű históriás énekből (Rákóczi búcsúja) az album címét, mert az öröm, bánat és küzdelem a népi muzsikában is éppúgy jelen van, mint a magyar történelemben.

Első albumát tegnap a debreceni Kosárban mutatta be a zenekar, holnap a szegedi IH Rendezvényközpontban lépnek fel, csütörtökön a budapesti Fonó Budai Zeneház vendégei.