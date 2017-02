Enyedi Ildikó új mozifilmje, a Filmalap támogatásával készült Testről és lélekről című alkotás az Aranymedvéért versenyez a világ egyik legfontosabb filmfesztiválján – emlékeztetett közleményében a Magyar Nemzeti Filmalap. A fanyar humorú szerelmes filmben két zárkózott ember az álmaiban szarvasként találkozik. Az új Enyedi-film, amelyben Borbély Alexandra és Morcsányi Géza játssza a főszerepet, a pénteki berlini világpremiert követően március 2-tól országszerte látható lesz a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában.

Február 15-én a Berlinale rangos Panoráma programjában tartják Török Ferenc 1945 című történelmi filmjének európai premierjét. A görög tragédiákat idéző, 1945 augusztusának egyetlen napjából mindössze néhány órát bemutató dráma témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. A Filmalap támogatásával készült alkotás világpremierjét nemrég tartották Miamiban a 20. Zsidó Filmfesztiválon, ahol elnyerte a közönségdíjat a narratív film kategóriában. Török Ferenc alkotását a Filmalappal kötött megállapodás alapján a Menemsha Films forgalmazza Észak-Amerikában. A produkció április elején debütál Magyarországon a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció tanszékén (MOME Anim) végzett Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmje, amely a Filmalap diplomafilm-támogatásával készült, a Berlinale Generation programjában mutatkozik be vasárnap. A kilencperces digitális rajz­animáció egy mágikus szigeten játszódik, ahol a főszereplő fiatal nőstény tigrisnek egy idősebb hím közeledésével kell szembenéznie.

Számos magyar résztvevővel és magyar koprodukcióban készült alkotást is műsorra tűz a Berlinale. Palya Bea énekesnő a Django című francia filmben lesz látható, amely a fesztivál nyitófilmje is egyben. Mácsai Pál az Es war einmal in Deutschland... című német–luxemburgi–belga produkcióban szerepel. Angelusz Iván producer közreműködésével készült a Little Harbour című szlovák–cseh koprodukció, Taschler Andrea az Utazás apánkkal című német–román–magyar-svéd alkotás társproducere volt. Jancsó Anna producer a The Party című brit filmben, Nedeczky Dóra a The Rabbit Hunt című amerikai–magyar koprodukcióban működött közre.

Máté Bori The Headless Appearance című kísérleti filmje a Berlinaléval párhuzamosan megrendezett Kritikusok Hete (Woche der Kritik) válogatásában lesz látható. Tenki Réka kettős szerepben, a Testről és lélekről című Enyedi-film szereplőjeként, valamint a tekintélyes amerikai filmes szaklap, a Variety tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató, 10 Europeans to Watch elnevezésű rendezvényének meghívottjaként utazik Berlinbe.

Az 1951-ben alapított Berlinale a filmművészet és a filmipar legfontosabb nemzetközi eseményeinek egyike, az év első A kategóriás filmfesztiválja és Európa legnagyobb nézőszámú filmünnepe egyben. Tavaly 337 ezer mozijegyet adtak el a vetítésekre.