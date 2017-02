A 2014–2020-es vidékfejlesztési terv keretében csak három intézkedésre lehet jelenleg pályázni: a pályázati időszak mindhárom esetében már tavaly elkezdődött, de vagy nem hívták le a kiírásra került teljes összeget, vagy – akár a gazdaságok korszerűsítése pályázatnál (4.1-es intézkedés) – a nagy versengés miatt hamar elfogyott a keretösszeg, és a más területeken megmaradt pénzt csoportosították át, majd december közepén újra kiírták a pályázatot. Egyébként rendszerint tavasszal hirdetik meg a pályázatokat, az előbbi években márciusban vagy áprilisban indult zömük. A kiírások időszaka össze­függ a területalapú támogatások igénylésével, mivel a legtöbb pályázatnál a gazdaság SO értékét az az évi kérésben szereplő területnagyság és állatlétszám szerint kell kiszámítani. A szabályzat abban az esetben engedné a tavalyi területnagyság figyelembevételét, ha a kiírás időszaka a területalapú kérések benyújtásának határideje előtt elkezdődne. Erre azonban még nem volt példa, mert a legtöbb pályázó azon van, hogy a tavalyi évhez képest növelje termőterületét, hiszen a nagyobb terület feljogosítja, hogy nagyobb kapacitású traktort vagy egyéb mezőgazdasági gépet vásároljon a támogatásból.

A gazdaságok korszerűsítésénél volt egy pályázati időszak tavaly, amely tavasztól október 30-ig tartott, majd december közepén újraindították 150 millió eurós keretösszeggel, amely egyenlő részben oszlott a növénytermesztő és állattenyésztő ágazat között (75–75 millió euró). A növénytermesztési összetevőnél a pénz nem egészen öt nap alatt elfogyott, közel ötszáz pályázatot töltöttek fel rövid idő alatt, amit a hivatal szakemberei is kissé furcsállnak. Majd elválik az ellenőrzéseknél, hogy történt-e esetleg túlpontozás a saját pontszámításnál.

Az állattenyésztési összetevőnél még maradt pénz, a péntek déli adatok szerint az ügynökség rendszerébe 49 millió euró értékben töltöttek fel pályázatokat a rendelkezésre álló 75 millió euróból. Nemrég megváltoztak a szabályok is, eddig a számítógépes rendszer csak a pályázható érték 120 százalékára engedett feltölteni pályázatokat, de a mostani és ezen túli kiírásoknál az összérték kétszereséig megengedi (jelen esetben 150 millió euróig). Örvendetes, hogy az állattenyésztők is mozgolódnak, eddig öt pályázat érkezett be, és az információk szerint még 4–5 pályázatot tesznek le február 28-ig. Természetesen, ez a nem szabványos kiírási időszak a gazdaságok korszerűsítésénél semmiképp sem zavarja a pályáztatási menetrendet, március-április folyamán várható az újabb kiírás.

Ugyancsak február 28-ig lehet pályázni a 16.4-es számú, Támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére című, másodjára újraindított intézkedésnél, a kiírásra került keretösszeg 4 millió euró, az eddig letett pályázatok értéke 500 ezer euró. Ennél az intézkedésnél a múlt évi szokványos, augusztus végéig tartó kiírásnál a megyében két pályázatot nyújtottak be, az egyiknél az illyefalvi LAM Alapítvány, a másiknál az Agrosic Közösségfejlesztési Egyesület mint társ a termelőt, feldolgozót és forgalmazót magában foglaló partneri szerződésben vállalta magára a pályázatban foglaltak megvalósítását és a pályázati pénzek kezelését.

A harmadik a kisgazdaságok támogatási sémája nevű, 6.5-ös intézkedés, amelyre május 15-ig lehet pályázni, a keretösszeg 112,3 millió euró. Néhány tudnivaló az intézkedés feltételeiről: csak azok pályázhatnak, akik legkevesebb egy éve igényelték a területalapú támogatás iktatásakor a kifizetési ügynökségnél az egyszerűsített kisgazdasági sémát. Ha most ezen személyek valamilyen személyes vagy objektív ok miatt szeretnék felhagyni a gazdálkodást, eladnák vagy legalább húsz évre bérbe adnák a területeiket, pályázhatnak a sémára. A gazdaságát bérbe adó vagy eladó pályázó 2020. december 30-ig megkapná az egyszerűsített kisgazda sémánál megítélt támogatást, ezenfelül pedig az összeg értékének 20 százalékát. Eddig egyetlen ilyen pályázat sem érkezett a hivatalhoz.