A menhely működtetését 2014 nyarán vette át az önkormányzat tulajdonában levő Tega Rt, akkor vezették be a távolsági kutyatartást – azok számára, akik szorosabb kapcsolatot kívánnak tartani valamelyik gazdátlan állattal, de nem tudják tartósan hazavinni –, amiért havi 100 lejt kell fizetni, de a második évtől kezdve tízszázalékos kedvezményt adnak. Ebben a díjban a kutya befogási, ivartalanítási, féregtelenítési költségei mellett az azonosító csip beültetése is benne foglaltatik. Az elkóborolt és közterületen befogott házi kedvencek kiváltásáért 70 lejt kérnek a kutyatulajdonosoktól, és a koszt naponta 4 lejt kóstál.

A menhely helyszűkével küzd: bár három éve sincs, hogy megduplázták a be­fo­gadóképességét, a 140 férőhelyen jelenleg 165 kutya lakik, és ez a túlzsúfoltság tartós – tudtuk meg Balázsi Csaba gondnoktól. Noha szinte minden munkanapon örökbe fogadnak egy-egy példányt – havonta átlag húsz egyedet vesznek magukhoz hűséges barátra vágyó polgárok! –, a befogási kérések száma is magas, nehezen tudnak mindeniknek eleget tenni. Olyan kutya most nincs a menhelyen, amelyért távolsági tartást fizetnek.