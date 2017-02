Kovács Zsuzsanna iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta: a 2016/2017-es tanévben 634 gyermek szerepel a nyilvántartásukban, közülük 550-en kerülnek be az új programba, a többiek a napközi otthon kisgyermekei. Az intézményvezető a múlt év augusztusában értesült a megyei tanfelügyelőségtől, hogy a gelencei az egyedüli iskola Háromszéken, amelyet beválasztottak a melegétel-programba, szerinte azért esett a választás rájuk, mert a megye legnagyobb vidéki iskolája működik Gelencén. A melegebéd-programnak már szeptemberben be kellett volna indulnia, a helyi önkormányzatnak át is utalták a pályázat kivitelezéséhez szükséges összeget, de az alkalmazási módszertant csak nemrég tették közzé. Az igazgató azt is elmondta, Cseh József polgármesterrel közösen arra a döntésre jutottak, hogy egyelőre csak az élelmiszercsomagot tudják felvállalni, mert a meleg étel felszolgálásához nincsenek meg a feltételek, egyetlen olyan osztálytermük sincs, amelyet erre a célra fel tudnának szabadítani. Meleg ebédet csak abban az esetben tudnának biztosítani, ha sikerülne kormánytámogatással egy étkezdét építeni, de erre pillanatnyilag nincs nagy remény – hangsúlyozta az iskolaigazgató. A program kivitelezője a gelencei önkormányzat, az iskola vezetőségére a csomagok kiosztása mellett a jelentések és kiértékelések megírása hárul.