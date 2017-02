A gidófalvi Szilaj Hagyományőrző Egyesület ebben az évben is megszervezte huszárbálját. Miképpen azt Fazakas Péter, az egyesület huszár főhadnagya megnyitójában elmondta, céljuk, hogy a székely-magyarság hagyományait a huszárhagyományokon keresztül is felmutassák a növekvő nemzedéknek.

A farsang időszakának egyik várt eseményévé nőtte ki magát a huszárbál. Mintegy százhatvan meghívott, barátok és szimpatizánsok ülték körül az asztalokat szombaton a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglőben, köztük az egyesület magyarországi barátai, akik több napot töltöttek Háromszéken, ismerkedtek a látnivalókban gazdag Erdővidékkel. Fazakas Péter felhívta a figyelmet: valójában a születés és vég között zajlik rövid életünk, ez az a fogyó időszak, amellyel úgy kell gazdálkodnunk, hogy kimeríthessük az ember számára kínálkozó szép, jó és hasznos lehetőségeket. A felnövekvő nemzedéket ezekkel az értékekkel kell felruházni, s ezek között legyenek ott a népi-nemzeti hagyományok, amelyek megtartó erővel vértezik fel őket.

Ezt a célt szolgálja a huszárhagyományokat ápoló gidófalvi egyesület is. Gidófalvának mozgósító-megtartó erejű hagyományai vannak, hisz Czetz János tábornok a száműzetés közepette is nemzeti hadsereget szervezett második szülőföldjének, Argentínának, s a falu népe derekasan kivette részét az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményeiből is. A szombati rendezvényen a kulturált mulatáson volt a hangsúly, hisz ez is szolgálhatja a hittel megerősített megmaradást.

A rangos műsort a közismert helybeli Kék Hold Táncklub társastáncával nyitották, amelyet tapsviharral nyugtázott a vendégsereg. A folytatás a zsenge nemzedéké volt. A sepsiszentgyörgyi Gyermekek és Tanulók Palotájának népes csoportja – a Batyus táncegyüttes – felcsíki, majd Nyikó menti székely néptánccal szórakoztatta a hallgatóságot. Betanító: Gáspár Attila táncoktató. Fazakas Etele itthon maradt fiataljainkhoz szólt biztatva, hogy erőfeszítések árán is próbáljanak szülőföldjükön teremteni maguknak megélhetési forrást, példázatul Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét adta elő mély átérzéssel. Ungvári Barna András uzoni református lelkipásztor Pál apostol szavaira építette áldását: „De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei...”, és arra intett, hogy ezekre a bibliai sorokra építsük lelki-szellemi erőt adó kincseiket. A hajnalig tartó vigalomban a kászonújfalusi hagyományőrző népi zenekar húzta a talpalávalót, a szervezők pedig köszönetüket fejezik ki a rendezvényt jelenlétükkel felpártoló baráti körnek.